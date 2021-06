La maman adolescente Jenelle Evans boit une bière alors qu’elle répond furieusement au fan qui lui dit d' »aller prendre soin de vos enfants »

TEEN Mom 2 alun Jenelle Evans a bu une bière alors qu’elle ripostait furieusement à un fan qui lui avait dit « d’aller prendre soin de vos enfants ».

Le joueur de 29 ans ne s’est pas retenu en s’adressant à un critique dans un nouveau TIC Tac vidéo.

11 Jenelle a siroté une bière en répondant à un critique Crédit : Tik Tok

11 Le fan lui a dit de « prendre soin de ses enfants » Crédit : Tik Tok

11 L’ancienne star de télé-réalité a trois enfants Crédit : Jenelle Evans/Instagram

En répondant aux commentaires des fans sur TIC Tac, une personne a dit : « Va prendre soin de tes enfants. »

Jenelle a fait valoir que « c’est l’heure de la pause » avant de prendre une gorgée de sa bière.

Elle n’avait pas fini de s’adresser à l’utilisateur de TikTok, car le Maman adolescente 2 alun a poursuivi: «Mais comme pourquoi es-tu si aigre? Qu’est-ce que vous aigre pour?

Tout en tenant sa bière dans une main, Jenelle a ajouté: « Vous voyez, les gens comme vous, ils s’énervent contre moi sans raison apparente. Vous avez tous besoin de prendre une pilule froide.

» Si quelqu’un vous dérange depuis sa chaîne, sa page, son profil, continuez à faire défiler.

11 Elle a demandé pourquoi le ventilateur était si « aigre » Crédit : Tik Tok

11 Jenelle a dit au critique de « continuer à faire défiler » Crédit : Tik Tok

« Continuez à faire défiler, car je vous garantis que vous ne me connaissez pas assez personnellement pour savoir quand j’essuie le cul de mon enfant ** ou quand j’essuie mon cul **. »

Jenelle a conclu: « Je ne pense pas avoir besoin d’en dire plus parce que mes abonnés vous le diront probablement. »

Tout en taguant le fan qui a fait le commentaire initial, la star de MTV a sous-titré le clip: « S’il vous plaît mesdames… gérez mon travail léger. »

Le TikTok impertinent n’est pas inhabituel pour Jenelle, qui est régulièrement critiquée par les fans pour son style de vie controversé.

Jenelle marié mari David Raison, 33 ans, en 2017, alors qu’ils partagent ensemble leur fille de quatre ans, Ensley.

11 Jenelle a l’habitude de recevoir les réactions des fans Crédit : Instagram

11 Elle a épousé David Eason en 2017 Crédit : Instagram / Jenelle Evans

De plus, elle est la mère d’un fils de 11 ans, Jace, avec son ex Andrew Lewis, et d’un fils de six ans, Kaiser, avec son ex Nathan Griffith.

Il y a quelques jours à peine, Jenelle a reproché à ses détracteurs d’avoir fait bannir sa récente vidéo TikTok du site.

La vidéo en question montrait l’ancienne star de télé-réalité en train de blanchir et de teindre les cheveux de Jace et Kaiser.

Tout au long du clip – qui a été retiré pour « sécurité mineure » – Jenelle teinture violette frottée dans les cheveux de Jace et Kaiser sous le regard d’Ensley.

11 Elle a précédemment partagé un clip d’elle-même en train de mourir les cheveux de ses fils Crédit : TikTok/Jenelle Evans

11 La vidéo a été supprimée de TikTok Crédit : TikTok/Jenelle Evans

Elle a dit que les frères « voulaient des cheveux violets assortis, alors j’ai dit ‘bien sûr !!' »

Les critiques ont critiqué le premier Maman adolescente 2 star pour avoir appliqué de la teinture sur la racine des cheveux, les oreilles et le cou de ses enfants, ainsi que pour avoir utilisé de l’eau de Javel et pas seulement la couleur.

La vidéo a finalement été interdite par le site, tandis que Jenelle blâmé les « haineux » pour l’avoir retiré.

11 Jenelle a blâmé ses « ennemis » pour le retrait du clip Crédit : Instagram

Partageant à nouveau la vidéo sur Instagram, elle a écrit: « Ouaishhh… @tiktok a pris ça pour ‘Minor Safety’ donc republier ici .. »

Elle a rapidement été rétablie sur TikTok, et elle est revenue sur son Instagram pour informer tout le monde de ce qui se passait, écrivant dans les commentaires : « Tout le monde @tiktok a restauré la vidéo ! Je pense que ce sont les ennemis qui rapportent mes affaires.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien MTV star a de nouveau eu des problèmes avec TikTok quand Les comptes de Jace et Kaiser ont été signalés.