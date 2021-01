Teen Mom Jenelle Evans a applaudi les trolls qui « se moquent de son corps » en montrant ses courbes en lingerie juste sur TikTok.

L’ancienne star de la télé-réalité s’est querellée avec sa mère, Barbara, après avoir prétendu qu’elle avait la garde complète de son fils aîné, Jace.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Jenelle, 29 ans, a participé à la dernière tendance TikTok où les utilisateurs posent sensuellement contre une lumière rouge.

La maman de trois enfants est apparue pour la première fois portant un t-shirt surdimensionné avec un short de motard avant que les lumières ne s’éteignent et elle a posé dans un ensemble de lingerie en deux pièces.

Avec la vidéo sensuelle, elle a écrit: « Quand quelqu’un se moque de votre corps … montrez-le.

« #SelfLove Voyons voir que vous faites une réaction à cela. »

Jenelle n’a jamais eu peur de montrer son corps sur les réseaux sociaux alors qu’elle s’occupe de body-shamers.

Elle est dansé dans son soutien-gorge de sport et maillots de bain plusieurs fois.

Cependant, les body-shamers sont le cadet de ses soucis en ce moment, car Jenelle se bat actuellement avec sa mère après avoir affirmé que sa mère lui avait donné la garde de Jace, 11 ans.

Plus récemment, Jenelle a affirmé que sa mère l’avait bloquée » t rabaisser sa fierté …

« Jace était avec moi la semaine dernière à cause de son comportement … Ma mère et Jace ne sont pas en sécurité l’un avec l’autre …

« Ce qui fait le plus mal, c’est que c’est ma propre mère qui me fait ça … J’ai eu Jace pendant une semaine et demie, deux semaines, puis boum, il est reparti – pris directement de moi par mon maman sans raison putain … Notre relation est ruinée … Montre à ma mère les vraies couleurs en faisant ça. «

Précédemment, Jenelle avait critiqué Barbara comme « toxique« pour avoir » menti « au sujet de la garde de son fils, Jace.

La Adolescent maman 2 Une ancienne a affirmé que Barbara l’avait conduite à l’adolescence en disant qu’elle pourrait devenir la tutrice légale de Jace lorsqu’elle serait plus âgée.

Jenelle a eu Jace alors qu’elle n’avait que 17 ans, et Barbara a pris sa garde pendant que Jenelle luttait contre l’héroïnomanie et plusieurs arrestations.

Dans un clip TikTok, le MTV star a sauté sur la tendance «Le plus grand mensonge que vos parents vous ont jamais dit».

« Oh, je te rendrai la garde quand tu seras plus âgée, » dit-elle à la caméra, tout en imitant la voix de Barb.

«Bulls ** t», ajouta-t-elle, en tant que mari, David Eason, a ajouté derrière elle: « Ouais, c’est vrai! »

Jenelle a légendé le clip: « Parfois, ce n’est pas la meilleure chose à faire confiance à ses parents. #BiggestLie #MyLife #ToxicParent. »

Avant qu’elle n’affirme que sa mère était toxique, Barbara a affirmé Jenelle « mal exprimé » quand elle a dit qu’elle avait retrouvé garde de Jace et qu’il vit avec elle à plein temps.

Jenelle a riposté dans un Youtube clip, disant qu’elle est « en colère » avec Barbara et que la situation a affecté sa « confiance ».

« Jace est venu vivre avec nous, les gars! Je sais, c’est une nouvelle passionnante, » le MTV alun a déclaré dans sa vidéo.

La star de télé-réalité a ajouté qu’elle et Barbara partageaient garde de Jace.

En plus de Jace, Jenelle a également un fils, Kaiser, six ans, avec son ex Nathan Griffith et une fille Ensley, trois ans, avec son mari David Eason.

Suivant Jenelle Des vidéos de TikTok affirmant qu’elle a maintenant la garde de Jace, a déclaré Barb TMZ Jace fait des allers-retours entre les deux maisons en raison de la pandémie.

Barb a expliqué que Jace se rendrait chez Jenelle trois ou quatre jours par semaine, principalement pour lui faire changer de décor.

Après que Jenelle eut fait les déclarations, les deux ont parlé au téléphone et, confrontés, elle lui a dit qu’elle s’était «mal exprimée» et a reconnu que sa mère avait toujours la garde.