Teen Mom alun Jenelle Evans pense qu’elle peut avoir le SSPT de son temps sur la série de téléréalité.

Elle a admis qu’elle ressentait beaucoup d’anxiété après des années de lutte avec ses anciennes co-stars lors de réunions.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram

Jenelle Evans, ancienne maman de l’adolescence, pense qu’elle pourrait avoir le SSPT à cause de son passage dans la série télé-réalité[/caption]

Instagram

Jenelle a admis qu’elle ressentait beaucoup d’anxiété après des années de lutte avec ses anciennes co-stars lors de réunions[/caption]

Jenelle a déclaré sur TikTok: «Je savoure ma tasse de café du matin et je me suis réveillé assez stressé. Ces deux derniers jours, j’ai eu beaucoup de mal à réaliser mes rêves…

«J’ai fait deux rêves, en particulier, dos à dos. Et ça m’a juste rappelé de mauvais souvenirs là où j’étais. Plus précisément, aux spectacles de réunion auxquels je devais assister, et tout le monde était comme se battre dans mes rêves.

«À cela a ramené les sentiments d’anxiété. Et c’est arrivé deux nuits de suite. Je ne sais pas pourquoi. Je n’ai pas regardé l’émission. Mais oui, sensibilisation à la santé mentale.

MTV

Jenelle a partagé: « J’ai fait deux rêves, en particulier, dos à dos. Et ça m’a juste ramené de mauvais souvenirs là où j’étais ‘[/caption]

MTV

Jenelle a poursuivi: « Plus précisément, aux spectacles de réunion, auxquels je devais assister, et tout le monde était comme se battre dans mes rêves »[/caption]

Un adepte a commenté la vidéo: «Je suis vraiment désolé! C’est sur le SSPT de maman adolescente.

Jenelle a répondu: «Oui, malheureusement. Je souhaite que cela s’arrête. J’ai vraiment abandonné tout ce qui avait à voir avec cette émission.

«Je ne dis même plus le nom.»

jenellelevans / TikTok

Dans une autre vidéo TikTok, Jenelle a admis qu’elle avait du mal à penser que tout le monde la « déteste »[/caption]

@ j_evans1219 / Instagram

David a une fille, Maryssa, issue d’une relation précédente et partage sa fille Ensley avec Jenelle, qui a également des fils Kaiser et Jace issus de deux autres relations.[/caption]

MTV

Jenelle s’est également battue avec sa mère, Barbara, pour la garde de son fils aîné, Jace[/caption]

Dans une autre vidéo TikTok, Jenelle a admis qu’elle avait du mal à penser que tout le monde « Déteste » sa.

Elle a partagé: «Je pense que j’ai un très gros problème à penser que tout le monde me déteste, et euh ouais, je dois arrêter ça, David me le dira toujours, vous y réfléchissez trop, des gens comme vous, ne pensez pas tout le monde vous déteste.

«Et puis, quand il s’agit de gens qui ne m’envoient pas de textos, je suis comme s’ils me détestaient. Ils me détestent à cause des haineux qui les attaquent. Ils ne veulent plus me parler, c’est nul, puis ils m’envoient un texto, et puis je me sens stupide », a-t-elle ri.





La star de télé-réalité a fini par encourager ses adeptes: «Alors oui, tout le monde ne vous déteste pas, et vous êtes aimé, et ne pensez pas que votre valeur ne vaut rien parce que j’ai pensé cela pendant très longtemps. Je pense qu’il est important de s’auto-parler positivement. »

Jenelle s’est également battue avec sa mère, Barbara, pour la garde de son fils aîné, Jace.

David a une fille, Maryssa, issue d’une relation précédente, alors qu’il partage sa fille de 4 ans Ensley avec Jenelle.

Jenelle, 29 ans, a aussi des fils kaiser, six et Jace, 11 ans, de deux autres relations.