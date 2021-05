La maman adolescente Jenelle Evans affirme que son mari David Eason a tué le chien de la famille Nugget parce que «  c’est ce qu’ils font dans le pays  »

Jenelle Evans, une ancienne mère de l’adolescence, a affirmé que son mari David Eason avait tué leur chien de famille Nugget parce que «c’est ce qu’ils font dans le pays».

L’homme de 29 ans a parlé de l’incident en apparaissant sur Candace mardi.

Jenelle a affirmé que son mari David avait tué leur chien de famille parce que « c’est ce qu’ils font dans le pays »[/caption]

L’incident a conduit le couple à être renvoyé de Teen Mom 2[/caption]

De retour en 2019, Jenelle et David ont été célèbre licencié de Adolescent maman 2 après que le joueur de 33 ans ait tué son chien de la famille.

Après l’hôte Candace Owens a demandé Jenelle à propos de l’incident, l’ancien MTV star a rappelé: «Donc, en gros, c’était moi, ma fille et mes deux autres enfants et David et nous étions tous assis dans le salon et vous savez, ma fille et le chien passaient un petit moment mignon.

«Alors David a commencé à filmer de loin, puis tout à coup, elle est allée faire un câlin au chien et le chien l’a mordue au visage, presque dans les yeux.

Jenelle a poursuivi: «Ensuite, après que cela se soit produit, vous savez, la façon dont David a été élevé, il a emmené le chien dehors et s’en est occupé lui-même.

«Mes enfants étaient à l’intérieur de la maison à l’époque …[They] n’a rien vu, n’a rien entendu.

Jenelle a rappelé l’incident en apparaissant sur Candace[/caption]

L’hôte a demandé à Jenelle comment l’éducation de David avait influencé sa décision[/caption]

« David n’a pas annoncé ce qu’il faisait ou quoi que ce soit. »

Candace a ensuite demandé à Jenelle ce qu’elle voulait dire en disant que David avait été «élevé» de cette façon, avec l’ancienne star de Teen Mom 2 expliquant: «Il est très country.

«J’ai grandi en Pennsylvanie, puis il est né et a grandi dans le sud.

«Donc, comme si un chien était agressif, ils le rabaisseraient eux-mêmes.

Jenelle a insisté sur le fait que David s’était depuis « excusé »[/caption]

David a dit qu’il avait tiré sur le chien après avoir mordu leur fille Ensley[/caption]

« Et David a dit, vous savez, si j’avais emmené le chien à la société humanitaire, ils auraient probablement fait la même chose à cause de l’agression. »

Plus tard dans la conversation, Jenelle a révélé que David avait beaucoup réfléchi à l’incident et s’était tellement excusé.

Jenelle et David partagent ensemble leur fille Ensley, âgée de quatre ans, tandis que l’ancienne star de télé-réalité est également la mère de son fils de 11 ans, Jace, et de son fils de six ans, Kaiser.

Le couple a été licencié de MTV à la suite de l’incident[/caption]





Alors que Jenelle a déclaré qu’elle souhaitait initialement garder l’incident particulier, cela est rapidement devenu public et a finalement conduit le couple à être renvoyé de Teen Mom 2.

Après avoir été libérés de l’émission, le couple controversé a affirmé dans une vidéo YouTube que L’équipe de production de Teen Mom avait peur de travailler avec David et demanderait de ne pas aller chez eux.

En réponse à cette affirmation, un porte-parole de MTV: «MTV a mis fin à sa relation avec David Eason il y a plus d’un an en février 2018 et n’a pas filmé de nouveaux épisodes de Teen Mom 2 avec lui depuis.

«De plus, nous avons arrêté de filmer avec Jenelle Eason le 6 avril 2019 et nous n’avons pas l’intention de couvrir son histoire dans la saison à venir.»

Jenelle a admis qu’ils espéraient à l’origine garder l’incident privé[/caption]