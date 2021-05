JENELLE Evans a affirmé que sa soeur séparée Ashleigh avait des «problèmes de santé mentale» et l’a «vendue».

le Adolescent maman 2 alun, 29 ans, a été enfermé dans une querelle amère avec son jeune frère depuis qu’ils étaient adolescents.

Elle a réfléchi sur leur relation brisée dans un clip de TikTok vendredi soir, affirmant qu’elle « avait coupé Ashleigh » parce qu’elle était « jalouse » d’elle.

JenelleUn fan de lui a demandé sur le site de médias sociaux: « Qu’est-il arrivé à ta sœur, pourquoi ne parles-tu pas d’elle et pourquoi n’est-elle jamais dans tes vidéos? »

le MTV alun a répondu: « Haha alors oui, à propos d’elle. Moi et elle n’avons pas eu la meilleure relation en grandissant.

« Elle avait ses propres amis, j’avais mes propres amis. Quand nous avons déménagé en Caroline du Nord. Les choses ont changé, elle est entrée dans une phase gothique et j’étais pom-pom girl au lycée. »

le Maman ado La star a poursuivi: « Nous ne nous sommes certainement pas entendus alors parce qu’il semblait qu’elle était jalouse de moi.

«Plus tard dans la vie, je me suis retrouvé dans cette émission et les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là. Elle a des problèmes de santé mentale.

« Elle m’a vendu, inventant des histoires qui ne sont même pas vraies. Quand quelque chose va mal dans ma vie, c’est la seule fois où elle commentera ma vie. »

Jenelle a conclu: « Alors … j’espère qu’elle va bien mais il vaut mieux que je lui coupe la parole. »

Les sœurs se battent depuis des années et se dénoncent publiquement.

En 2012, Ashleigh aurait qualifié Jenelle de «méchante» dans une conversation avec Star Magazine.

Jenelle a répondu en partageant l’article sur Facebook et en écrivant: « Ouais … parle de ma propre soeur f ** king BLOOD a vendu une histoire sur moi et MA MOM APPROUVE. »

Les frères et sœurs se sont de nouveau affrontés en 2019 lorsque les trois enfants de Jenelle ont été temporairement retirés par le CPS après que son mari David Eason a tiré et tué son chien Nugget.

Ashleigh aurait affirmé sur Facebook à l’époque que Jenelle avait perdu la garde de sa fille Ensley, alors âgée de deux ans.

Jenelle a répondu en tweetant: « Ma sœur est psychopathe. Ne la croyez pas. Elle ne sait rien de ma situation. Je ne lui parle pas. »

Ashleigh aurait alors qualifié Jenelle de «poubelle de remorque» dans un long post dans lequel elle se distanciait de sa famille.

« Je m’appelle Ashleigh Evans Wilson. Je ne ressemble en rien à ma famille. J’ai un BA en science politique et en anglais. J’ai obtenu un diplôme de pré-droit », a-t-elle écrit.

«J’ai été acceptée à l’école maternelle à l’automne. Je dirige aussi ma propre entreprise d’entretien ménager. Je possède une maison et je suis une mère célibataire et j’ai ma merde ensemble. Je ne suis pas une bande-annonce poubelle comme le reste de ma famille.

« Je ne veux rien entendre à propos de ma sœur Jenelle parce qu’elle ne retrouvera jamais la garde permanente de ses enfants. J’ai mes propres opinions personnelles là-dessus. »

Jenelle a également une relation tendue avec son frère Colin et sa mère Barbara – qui elle a été se battre pour la garde de son fils aîné Jace, 11.

Elle a récemment admis qu’elle regrettait d’avoir donné à sa mère la «garde temporaire» du préadolescent quand elle était plus jeune.

Barbara a la garde physique et légale principale de Jace, tandis que Jenelle a visitation avec lui un week-end sur deux après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010.

Plus tôt cette année, Jenelle a déposé une demande de sole garde de son fils troublé Jace et a demandé au tribunal de lui accorder la garde d’urgence.

En plus de Jace, Jenelle est également la mère de Kaiser, six ans, et d’Ensley, quatre ans.