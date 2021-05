JENELLE Evans a prétendu que sa mère Barb «déteste» son mari David Eason à cause de l’attention qu’elle lui accorde.

La star de télé-réalité s’est disputée publiquement avec sa mère pour la garde de son aîné, Jace, 11 ans.

La relation de Jenelle avec sa mère est tendue depuis des années[/caption]

Jenelle, 29 ans, a récemment répondu à un commentaire de fan à propos de sa relation avec sa mère Barbara, 65 ans.

le Adolescent maman 2 alun a été provoqué quand l’un de ses adeptes de TikTok a commenté: « Elle veut probablement que vous quittiez David. »

La personnalité de la télévision a répondu: «Peut-être qu’elle déteste toute personne à qui je prête attention à part elle.»

Dimanche dernier, Jenelle a créé un TikTok claquant sa mère pour «Ne répond pas» à son message pour la fête des mères.

Jenelle a dit que Barbara « déteste » quand elle accorde son attention aux autres[/caption]

CAMÉE

Elle sent que sa mère n’aime pas son mari David[/caption]

La jeune maman a admis que ses «sentiments avaient été blessés» par le manque de réaction de ses parents.

Tout en se blottissant sous une grande couverture, le MTV alun a déclaré: «Je veux juste dire bonne fête des mères à tout le monde.»

«Merci pour tous vos souhaits pour la fête des mères. J’apprécie vraiment cela. »

Jenelle est alors devenue opprimée en avouant se sentir «triste», expliquant: «J’ai dit« Bonne fête des mères »à vous savez qui et je ne reçois pas de réponse.

«J’essaye juste d’être gentil. Mais oui, mes sentiments sont assez blessés.

Le parent controversé a conclu avec: «J’ai passé une bonne journée avec les enfants, alors c’est tout ce qui compte.»

Avant la fin de la vidéo, Jenelle a zoomé sur son visage car on pouvait dire qu’elle avait pleuré à cause de l’interaction.

La native de Caroline du Nord a sous-titré sa mise en ligne: « Oh bien #ToxicParents. »

Jenelle et sa mère sont à l’écart depuis des années[/caption]

Barbara a la garde principale du fils de Jenelle, Jace[/caption]

La maman de trois enfants a récemment fait part de ses regrets d’avoir confié à sa mère la «garde temporaire» de son fils aîné Jace, 11 ans.

Début mai, un abonné a demandé: «Si vous pouviez changer une chose à propos de votre passé, qu’est-ce que ce serait?»

Jenelle a répondu: «Donner de la température à ma mère. garde. »

Barbara a la garde physique et légale principale de Jace depuis juin 2010, bien que Jenelle ait visitation avec lui un week-end sur deux.

Jenelle se bat pour récupérer la garde[/caption]

Elle a affirmé que son fils était « troublé »[/caption]

Plus tôt cette année, la star de la télévision a demandé la garde exclusive d’urgence du pré-adolescent, après avoir affirmé qu’il était «troublé» de vivre sous le toit de sa grand-mère.

Jenelle a également son fils Kaiser, six ans, qu’elle partage avec son ex Nathan Griffith, et sa fille Ensley, quatre ans, qu’elle partage avec son mari David.

David a également deux enfants issus de relations précédentes, Maryssa, 11 ans, et Kaden, sept ans.

Malgré une bataille avec sa mère pour la garde de Jace, Jenelle a tiré le meilleur parti d’elle Célébration de la fête des mères avec ses enfants.

Dans un «mini vlog» du jour, le Maman ado star se promenait dans la voiture avec ses tout-petits pendant qu’ils appréciaient Starbucks.

Les filles veulent juste s’amuser ont joué en arrière-plan alors qu’elles installaient un bateau et un flotteur à chambre à air pour le voyage sur le lac.

Jenelle a également fait étalage de sa silhouette pendant la journée du printemps, alors qu’elle posait dans un bikini léopard.

La star de télé-réalité a tenu un signe de paix devant la caméra alors qu’elle montrait sa tenue de fête des mères.

La personnalité de la télévision s’est récemment ouverte sur ses problèmes corporels, affirmant qu’elle «n’était pas heureuse» quand elle était maigre.





«En 2015, j’ai commencé à prendre du poids et j’étais également trompée», a-t-elle expliqué en montrant une série de photos rétrospectives.

«Et c’est à ce moment-là que je me sentais totalement en insécurité et que j’avais l’impression de devoir faire quelque chose pour mon corps ou je ne serais pas aimée», a-t-elle avoué.