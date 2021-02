Jenelle Evans, maman adolescente, a révélé qu’elle avait peur que son mari, David Eason, vienne lui enlever leur fille pendant leur séparation.

La femme de 29 ans a quitté son mari et a déménagé au Tennessee pendant quelques mois après avoir tiré et tué leur chien Nugget.

Dans un nouveau YouTube Vlog, Jenelle s’est ouverte à propos de cette période de sa vie et de son mariage, qui a eu lieu à la fin de 2019.

Après MTV renvoyé David et Jenelle de Adolescent maman 2 en raison du tournage, après près d’une décennie de sa présence sur le réseau, elle a décidé qu’il était temps de changer.

La star de télé-réalité a emmené ses enfants et a emménagé dans un hôtel du Tennessee sans l’avoir d’abord dégagé avec David parce qu’elle voulait s’éloigner de lui, disant qu’il avait changé après avoir été renvoyé.

Jenelle a dit que cela la mettait en colère, car elle craignait que David fasse ce qu’elle venait de faire et se présenterait et emmènerait leur fille Ensley.

Comme elle était préoccupée par la façon dont il agissait depuis le meurtre de leur chien Nugget et qu’elle avait l’impression qu’elle ne le «connaissait» plus, elle voulait de «l’espace» et devait trouver un moyen de l’obtenir.

« Ce comportement de David, nous ne savons pas quand ça s’arrêtera », a-t-elle déclaré dans le Vlog. « Je dois le faire taire parce que je suis trop stressée. »

Le Maman ado a continué: « Donc, je ne voulais pas qu’il me contacte, je voulais aussi protéger mes enfants, et je voulais m’assurer qu’il ne tirait pas la même chose que moi et ne venait pas me prendre Ensley quand je n’étais pas ne cherche pas. «

Après avoir discuté avec ses avocats, Jenelle a décidé que la meilleure option était d’obtenir une ordonnance de non-contact contre David.

Elle a expliqué: « Je voulais faire ça temporairement pour lui montrer en gros, comme: ‘Écoutez, contrôlons-nous. Soyons courtois. Ne nous déchaînons pas. Ne publions rien de fou. Et mettons une certaine distance entre nous pendant un moment jusqu’à ce que nous découvrons les choses. »

Dans sa vidéo de la semaine dernière, expliquant plus en détail ce qui a conduit à devoir s’éloigner de David pendant un moment, Jenelle s’est plainte d’elle et de son mari. avaient été « dans le meilleur de l’autre un ** depuis 2015. «

Elle a ajouté: « Il l’a tellement ruiné que c’est comme si je ne pouvais même plus travailler maintenant et je veux poursuivre les objectifs que j’ai et cela me retient toujours à cause de son attitude et de lui ne change pas. »

Après quelques mois d’intervalle, Jenelle et David se sont finalement réunis et réconciliés.

Leurs problèmes de mariage n’ont pas été résolus tout de suite, et les deux ont continué à se débattre dans leur relation, ce qui a conduit Jenelle à essayer de repartir l’année dernière après une semaine de dispute.

Jenelle Evans dit que son mari David a « ruiné » sa carrière en critiquant son « attitude » dans des images de 2019 après leur séparation

Jenelle aurait emmené deux amis avec elle au domicile familial pour récupérer ses affaires, et David et l’un des amis masculins ont commencé à se battre.

David était arrêté pour voies de fait avec une arme mortelle et des menaces de communication, mais ces ont été abandonnés un mois plus tard.

Bien qu’elle ait dit qu’elle allait le quitter, Jenelle et David se sont réunis et sont toujours ensemble.