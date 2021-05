La maman adolescente Jenelle Evans admet que si elle «  pouvait changer une chose  », c’est donner à maman Barbara la «  garde temporaire  » de son fils Jace

Teen Mom Jenelle Evans admet que si elle le pouvait, elle ne donnerait jamais à sa mère Barbara la « garde temporaire » de son fils, Jace.

Plus tôt cette année, Jenelle, 29 ans, a déposé pour la sole garde de son fils troublé Jace, 11 ans, et a demandé au tribunal de lui accorder la garde d’urgence, a précédemment rapporté The Sun.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

MTV

La maman adolescente Jenelle Evans admet que si elle le pouvait, elle ne donnerait jamais à sa mère Barbara la « garde temporaire » de son fils, Jace[/caption]

Youtube

Plus tôt cette année, Jenelle, 29 ans, a demandé la garde exclusive de son fils en difficulté Jace, 11 ans, et a demandé au tribunal de lui accorder la garde d’urgence, a précédemment rapporté The Sun[/caption]

Un adepte a demandé Jenelle sur Instagram: « Si vous pouviez changer une chose à propos de votre passé, qu’est-ce que ce serait? »

La maman de trois enfants a répondu: «Donner de la température à ma mère. garde. »

Barbara a la garde physique et légale principale de Jace.

Instagram

Instagram

Jenelle lui rend visite tous les deux week-ends après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010[/caption]

Jenelle a visitation avec lui un week-end sur deux après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010.

Bien que Jenelle soit en déplacement avec sa mère, elle a continué sa visite le week-end avec Jace.

Dans le dossier du tribunal de garde obtenu par The Sun, Jenelle a affirmé qu’il y avait eu «un changement substantiel dans les circonstances affectant le bien-être de l’enfant mineur» qui justifiait un changement dans l’accord de garde.

MTV

Bien que Jenelle soit en déplacement avec sa mère, elle a continué sa visite le week-end avec Jace[/caption]

@ j_evans1219 / Instagram

Jenelle a des fils Kaiser et Jace issus de deux autres relations. David a également une fille, Maryssa, issue d’une relation précédente, alors qu’il partage sa fille Ensley avec Jenelle[/caption]

L’ancien Adolescent maman 2 star a affirmé que Jace était «à risque de blessures corporelles» sous la garde de sa grand-mère.

Jenelle a allégué que Jace avait «des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le poussent à être physiquement agressif, incontrôlable et dangereux.»

Le YouTuber a affirmé que Barbara lui avait dit qu’elle «ne pouvait pas contrôler les comportements de l’enfant mineur».





Barbara a été chargée par son fournisseur de soins de santé «plusieurs fois» d’appeler une ligne d’urgence ou de se rendre au service des urgences si «l’agression de Jace s’intensifie», a noté Jenelle dans le dossier.

Jenelle a des fils kaiser, six et Jace, 11 ans, de deux autres relations.

David a également une fille, Maryssa, issue d’une relation précédente, alors qu’il partage sa fille de 4 ans Ensley avec Jenelle.