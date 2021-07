JENELLE Evans a été accusée d’avoir brouillé ses mots lors du tournage d’un TikTok dans la piscine avec ses jeunes enfants.

le Maman adolescente 2 alun, 29 ans, a bu une canette de bière tout en dénonçant à quel point les fans « méchants » sont sur Instagram dans un clip avec son fils Kaiser, sept ans, et sa fille Ensley, quatre ans.

TIC Tac

Jenelle Evans a été accusée d’avoir brouillé ses mots lors du tournage d’un TikTok dans la piscine avec ses jeunes enfants[/caption]

TIC Tac

Elle a bu une canette de bière tout en délirant sur les fans “ méchants » d’Instagram avec son fils Kaiser, six ans, et sa fille Ensley, quatre ans[/caption]

Jenelle portait un haut rose et un grand chapeau de paille avec un imprimé orange alors qu’elle disait aux fans: « Peut-on parler de la méchanceté d’Instagram? »

« ‘Vous allez tous commenter et je vais supprimer i. Parce que vous êtes tous si méchants, je ne veux pas le lire. Vous êtes tous tellement plus gentils sur TikTok.

« Instagram est plein de haine. »

Kaiser est ensuite venu derrière elle et a ajouté: « Et c’est plein d’enfants qui aiment leur mère », avant qu’Ensley ne mette ses bras autour de Jenelle.

Jenelle a ensuite pris sa bière et a porté un toast à la caméra en hommage aux doux mots de Kaiser.

Les téléspectateurs ont affirmé que l’alun de Teen Mom semblait « gaspillé » et a déclaré qu’il était « triste » d’être saoul dans la journée d’un mercredi.

« Oui, j’ai commencé la vidéo et il était clair qu’elle marmonnait et était gâchée. Super embarrassant de publier ça, mais c’est son lol », a écrit l’un d’eux sur Reddit.

« Wow, elle marmonne assez mal », a déclaré un autre.

« Le fait qu’elle soit TELLEMENT ivre un mercredi après-midi est juste triste. »

Ce n’est pas la première fois que Jenelle est a appelé sur ses habitudes de consommation d’alcool.

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont fait part de leur inquiétude quant au fait que Jenelle développe un problème d’alcool après avoir repéré des canettes de Corona sur son bureau à 11h.

Les fans ont repéré pour la première fois des boissons apparaissant en arrière-plan lorsque Jenelle était vu en train de siroter une Corona Lite dans un Instagram Live pendant la journée.

Plus tôt cette année, un Reddit l’utilisateur a souligné que Jenelle, 29 ans, avait bu une Corona dans une canette tout en travaillant sur son podcast le matin.

PRÉOCCUPATION DE BOIRE

Dans un fil de discussion connexe, un fan a noté que Jenelle avait également marché à côté des diffusions en direct de son mari David Eason et avait « essayé de cacher sa bière » à une occasion.

D’autres ont noté que le couple exhibait leurs « visites fréquentes » dans les bars et les restaurants, où ils déversaient de grands cocktails.

En avril, la mère de trois enfants a insisté sur le fait qu’elle n’était PAS alcoolique et ne buvait que «trois bières par semaine» après que les fans l’aient critiquée pour avoir bu l’après-midi.

Lors d’une récente Vidéo Youtube, Jenelle a appelé les fans qui ont dit qu’elle buvait trop.





Après avoir lu un titre d’article affirmant qu’elle avait un problème d’alcool, Jenelle a dit : « Vous tous, si vous saviez même. Quand j’étais plus jeune, je buvais tellement d’alcool. Vous pouvez me traiter d’alcoolique quand j’étais plus jeune.

Après avoir noté qu’elle buvait beaucoup lorsqu’elle sortait avec son ex Nathan Griffith, Jenelle a déclaré qu’elle commençait à avoir des problèmes d’œsophage et que «si je buvais trop, je commencerais à avoir des spasmes de l’œsophage à la fin de la nuit et je vomirais. «

L’ancienne star de télé-réalité a déclaré: « Cela étant dit, j’ai complètement arrêté de boire de l’alcool. »

Jenelle a ensuite partagé qu’elle et son mari David Raison maintenant ne boit que de la bière, déclarant qu’elle en a «deux à trois par semaine».

TIC Tac

Les fans ont affirmé que Jenelle avait l’air « épuisé » et a déclaré qu’il était « triste » un mercredi après-midi[/caption]

INSTAGRAM

Elle avait précédemment suscité des inquiétudes après que des fans eurent repéré une bière sur son bureau à 11h[/caption]

j_evans1219/Instagram

Elle est maman de trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, sept ans et Ensley, quatre ans.[/caption]