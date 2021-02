Adolescente maman Jenelle Evans est allée sur un « week-end sans enfants » avec son mari David Eason, bien qu’elle ait récemment admis qu’elle avait peur qu’il emmène sa fille.

L’ancienne star de télé-réalité a partagé son escapade romantique sur ses histoires Instagram, où elle a sauté dans un bar et a bu avec son conjoint controversé.

Jenelle, 29 ans, a partagé une série de photos et de vidéos pendant qu’elle et son mari laissaient leurs enfants derrière eux pendant un certain temps seuls.

La star de MTV a posté un selfie sur son histoire, l’air excitée en écrivant: «Week-end sans enfants».

Elle a ensuite mis en ligne une vidéo dans une brasserie, où elle et David, 32 ans, ont levé leurs verres sous les applaudissements.

Jenelle et son mari ont ensuite siroté des martinis très pleins et ont partagé une énorme margarita en écrivant: « Nous sommes mignons ».

Le voyage rempli d’amour est un peu une surprise, car hier encore, la maman de trois enfants a admis qu’il y avait un moment où elle craignait que David emmène sa plus jeune fille.

Après le père abattu et tué leur chien de famille Nugget en 2019, Jenelle a déraciné sa vie et a déménagé au Tennessee avec ses enfants.

Dans une nouvelle série de vlogs, la jeune maman a partagé son expérience pendant cette période, lorsqu’elle a été déplacée sans la clarifier d’abord avec David.

Jenelle a révélé que sa furtivité l’inquiétait, car son mari aurait pu techniquement se présenter à tout moment et reprendre leur fille Ensley, quatre ans.

Après avoir abattu leur chien, la personnalité de la télévision a expliqué qu’elle sentait qu’elle ne le «connaissait» plus, qu’elle avait besoin «d’espace».

«Ce comportement de David, on ne sait pas quand ça s’arrêtera. Je dois le faire taire parce que je suis trop stressée », a-t-elle ajouté.

Jenelle a estimé que son seul choix était d’obtenir une ordonnance de non-contact contre le père de son enfant, raisonnant: « Donc, je ne voulais pas qu’il me contacte, je voulais aussi protéger mes enfants, et je voulais m’assurer qu’il n’a pas tiré la même chose que moi et est venu me prendre Ensley quand je ne regardais pas.

« Je voulais faire ça temporairement pour lui montrer en gros, comme: ‘Écoutez, contrôlons-nous. Soyons courtois. Ne nous déchaînons pas. Ne publions rien de fou. Et mettons une certaine distance entre nous pendant un moment jusqu’à ce que nous comprenions les choses en dehors.' »

Lors d’un épisode précédent, Jenelle a avoué qu’elle voulait être séparée de son mari parce qu’ils avaient été « l’un l’autre est un ** depuis 2015. «

Le Adolescent maman 2 les étoiles ont été tirées de MTV en raison des actions violentes de David, qui ont alimenté sa décision.

Elle a reconnu: « Il l’a tellement ruiné que c’est comme si je ne pouvais même plus travailler maintenant et je veux poursuivre les objectifs que j’ai et cela me retient toujours à cause de son attitude et de lui ne change pas. »

Après quelques mois d’intervalle, le couple s’est réconcilié et a réessayé leur relation.

David a provoqué une vive controverse au cours de l’année dernière car il a fait des déclarations problématiques concernant le mouvement Black Lives Matter.

Plus récemment, l’ex-star de la télé-réalité a critiqué le Mois de l’histoire des Noirs car il a affirmé que la célébration n’était pas juste pour la population blanche.