JENELLE Evans a été critiquée pour «boire et regarder son téléphone» lors d’une journée en famille.

le Adolescent maman 2 La star, 29 ans, a passé dimanche à la rivière avec son mari David Eason et ses trois enfants – Jace, 11 ans, Kaiser, six ans et Ensley, quatre ans.

Jenelle a été aperçue en train de se prélasser avec une bière à côté d’elle et de regarder fixement avec son téléphone dans le clip TikTok de David de leur journée.

On pouvait voir Ensley ramper sur un tronc d’arbre tombé sur ses mains et ses genoux, tandis que Jace et Kaiser brandissaient des bâtons et couraient autour de leur mère.

le MTV La star semblait inconsciente alors qu’elle baissait les yeux sur son téléphone tout en s’appuyant contre leur bateau en bikini.

David a sous-titré la vidéo: «Bonne fête des mères Jenelle. Quelle journée parfaite à la rivière avec la famille!

Maman ado les critiques ont appelé Jenelle pour avoir semblé ne pas prêter attention à ses enfants.

L’un d’eux a écrit sur Reddit: «Littéralement, chaque photo et vidéo que votre huzzbin prend de vous lors de vos sorties« en famille »vous montre en train de boire et de regarder votre téléphone.»

Un autre a ajouté: «Et vous avez tourné le dos à vos enfants. Cette fille fait-elle face à ses enfants pour tenter de les surveiller? »

Un troisième a posté: « Quelqu’un, n’importe qui, trouve UNE photo de Jenelle en train de s’engager avec ses enfants et pas seulement de les utiliser comme accessoires pour se faire belle. »

La semaine dernière, Jenelle a fait face à des réactions négatives pour filmer Ensley criant «merde!» comme leur chien a couru vers elle pendant un autre jour à la rivière.

L’enfant de quatre ans a crié « OK, merde! » quand leur goldendooble Rosie éclaboussa vers elle dans l’eau.

Jenelle a dit: « Qu’est-ce que tu dis? » au jeune.

Malgré son alarme, elle a mis en ligne la vidéo sur ses histoires Instagram et s’est moqué de l’incident en le sous-titrant: «OK, merde.»

Les critiques de Jenelle ont critiqué la star de télé-réalité pour avoir partagé une vidéo de son enfant jurant en ligne «pour rire».

Le mois dernier, le mari de Jenelle, David Eason, a été critiqué pour menaçant de «frapper» Ensley « dans la bouche ».

L’homme de 33 ans est devenu furieux quand Ensley a insisté sur le fait qu’il «avait tué un poussin» un jour plus tôt.

Le clip – qui a fait surface sur plusieurs comptes de fans de Teen Mom – montre Ensley se demandant dans un poulailler dans la cour familiale.

Elle dit: «Hé, tu te souviens que tu as tué un poussin? Ne les tuez plus. Alors je serai tellement en colère.

David dit derrière la caméra: «Quoi? Fille, tu as perdu la tête. Qu’est-ce que tu racontes? »

Ensley répète: « Hier, vous avez tué un poussin. »

David demande: «Pourquoi diriez-vous cela?» et Ensley persiste, « Parce que vous l’avez fait! »

David répond d’un ton agressif: «Non, je ne l’ai pas fait. Je vais te frapper dans la bouche.

Suite à la réaction des images choquantes, Jenelle a exhorté les gens à «arrêter de juger» sa famille et a insisté sur le fait que David est le «meilleur père».





David a des antécédents d’agression avec les animaux de compagnie de la famille.

En mai 2019, il abattu et tué le chien de Jenelle Nugget après que l’animal aurait mordu le visage d’Ensley.

La fusillade a conduit les enfants de Jenelle à être temporairement emmenés par le CPS.

En septembre dernier, il a été critiqué pour tuer et manger leur chèvre de compagnie Elvis, qu’ils avaient élevé dès la naissance.