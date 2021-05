La maman adolescente Jade Cline semble méconnaissable dans un nouveau selfie après avoir montré son lifting brésilien dans un petit short en jean

La star de Teen Mom, Jade Cline, avait l’air méconnaissable dans son nouveau selfie après avoir montré son lifting brésilien dans un petit short en jean.

La star de télé-réalité, 23 ans, partage de nombreuses photos de son corps et reçoit les éloges des fans depuis qu’elle Chirurgie brésilienne de lifting des fesses en janvier.

Jade a profité de ses histoires Instagram pour partager le nouveau cliché, qui la montre dans une veste en jean, alors qu’elle faisait la moue devant la caméra.

Auparavant, elle a montré le résultat de la chirurgie plastique douloureuse sur sa page Instagram, où elle compte 550000 abonnés.

Dans son nouveau selfie, qui compte plus de 30000 likes, Jade est vue portant un short en jean blanc et un t-shirt noir et posant à Times Square.

Les lumières vives créent un arrière-plan parfait pour le MTV star qui est actuellement dans la ville pour le Adolescent maman 2 réunion, qui comprendra également Briana DeJesus, Kailyn Lowry, Léa Messeret la nouvelle venue Ashley Jones.

Elle a légendé la photo: « City Girl Vibes 🌃 Outside alllll summer. »

Camarade adolescent maman Briana n’a pas tardé à commenter comme elle a écrit: « Ok sis avec la taille fine et gros boootyyyyyyy. »

Jade, qui regardait auparavant méconnaissable dans une vidéo sans maquillage, a montré la procédure invasive sur le spectacle et a été vu sanglotant de douleur comme elle a récupéré.

Les fans ont eu un aperçu de son difficile rétablissement, alors que Jade pleurait allongée sur le devant à l’arrière d’une fourgonnette alors qu’elle était ramenée à la maison après son opération de déplacement de graisse.

Elle a également appelé sa maman, Christy qui lui a demandé: « Est-ce pire que ce que tu pensais? » et Jade a répondu à travers les larmes: « Oui, oui! »

Jade a expliqué pourquoi elle avait choisi de subir l’opération sur son podcast, Jay & Kay non filtré, en disant: « J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionné et étonné par la forme de leur corps. »

Elle a dit: « C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer … »