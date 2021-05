La maman adolescente Jade Cline se moque d’un mème peu attrayant d’elle-même et dit: «  J’adore Internet!  » après le lifting brésilien des fesses

TEEN Mom 2 étoiles Jade Cline n’a pas laissé un mème peu attrayant d’elle-même la déprimer.

Elle a répondu en disant « J’adore Internet! » après son lifting brésilien des fesses.

Teen Mom 2 star Jade Cline n'a pas laissé un mème peu attrayant d'elle-même la descendre

Jade a répondu en disant « J'adore Internet! » après son lifting brésilien

Jade a partagé un mème dans ses histoires Instagram la montrant échevelée et en pleurs.

La photo était sous-titrée: « Quand vous devez partir dans 5 minutes et que la jolie tenue que vous avez prévue dans votre tête a l’air stupide. »

Jade a écrit à propos du message: «J’adore Internet. Je suis mort. »

Pendant le week-end, Jade a montré aux fans sa nouvelle bande-annonce avec une cuisine et une salle de bain entièrement fonctionnelles après la séparation de son bébé papa, Sean Austin.

Au cours du week-end, Jade a montré aux fans sa nouvelle bande-annonce avec une cuisine et une salle de bain entièrement fonctionnelles après s'être séparée de son bébé papa, Sean Austin.

Jade a qualifié la bande-annonce de « super mignonne et confortable »

En publiant les vidéos sur ses histoires Instagram, Jade a montré la remorque spacieuse avec une cuisine entièrement fonctionnelle et une immense salle de douche, la qualifiant de «super mignonne et confortable».

le Adolescent maman 2 star a révélé qu’elle prévoyait de peindre tous les placards et éventuellement d’appliquer du papier peint.

Jade a montré aux fans comment elle avait peint les portes des armoires de cuisine du brun à une couleur crémeuse.

Parlant des rénovations, le maman d’un enfant a dit avec enthousiasme à ses abonnés qu’elle avait hâte d’aller camper dans sa nouvelle caravane.

Jade a récemment révélé qu'elle et Sean s'étaient séparés

L'ancien couple partage sa fille de 3 ans, Kloie

Jade a récemment révélé qu’elle et son bébé papa Sean Austin s’étaient séparés.

L’ancien couple, qui partage sa fille de 3 ans Kloie, avait déclenché des rumeurs le mois dernier selon lesquelles ils avaient secrètement marié mais elle a confirmé plus tard qu’ils n’étaient plus ensemble lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.

Au cours de la session interactive, on lui a demandé: «Êtes-vous célibataire?» ce à quoi Jade a répondu, « Yasssss » à côté d’un emoji de visage riant.

Le mois dernier, Jade Cline a été accusée d'utiliser Photoshop et d'avoir « l'air si différent » après avoir publié un selfie glamour

Un autre adepte voulait savoir: « Est-ce que toi et Sean êtes séparés parce que je l’ai vu sur Tinder plus tôt? »

Jade a répondu: « IM SCREAMINGGGGG ils peuvent l’avoir lmaooooooo, » et a ajouté une flopée d’émojis de visage riant.

le MTV star a mis fin à toute spéculation selon laquelle ils se seraient enfuis, en écrivant: « LOL, je ne me suis jamais marié. »





Le mois dernier, Jade Cline a été accusée d’utiliser Photoshop et d’avoir «l’air si différent» après avoir publié un selfie glamour.

La star de télé-réalité a subi Lifting des fesses brésilien en janvier.

«J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionnée et étonnée par la forme de leur corps», a-t-elle expliqué sur son podcast. Jay & Kay non filtré.