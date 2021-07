La maman adolescente Jade Cline révèle son intention d’adopter un enfant dans un message supprimé malgré sa séparation avec le bébé papa Sean Austin

JADE Cline a partagé son objectif d’adopter un enfant dans une publication Instagram supprimée depuis malgré sa rupture avec son bébé papa Sean Austin.

le Maman adolescente 2 la star partage déjà sa fille Kloie, trois ans, avec son petit ami occasionnel.

Jade a dit qu’elle « voulait adopter » son prochain enfant[/caption]

Elle a déjà une fille de trois ans, Kloie[/caption]

Jade, 24 ans, s’est rendue sur Instagram mercredi pour organiser une session de questions-réponses avec ses abonnés.

On a demandé à la star de télé-réalité : « Prévoyez-vous d’avoir des enfants à l’avenir ? par un fan, à qui elle a expliqué son désir d' »adopter ».

« Oui mais je veux adopter mon prochain enfant. Probablement par le biais du programme d’accueil pour adopter », a-t-elle avoué.

« Je veux vraiment attendre au moins 3-4 ans avant d’envisager d’avoir un autre lol. »

Jade partage sa fille avec son ex, Sean[/caption]

Elle veut attendre quelques années avant d’accoucher à nouveau[/caption]

Jade a également répondu aux questions sur sa relation avec sa mère Christy, qui a souffert depuis qu’elle a subi une expérience de chirurgie plastique « traumatique » à Miami plus tôt cette année.

« Maintenez-vous toujours les limites que vous avez fixées pour votre mère », a demandé l’un d’eux, faisant référence au choix de la star de MTV de garder ses distances.

« Très certainement, j’ai été fort avec des limites. J’ai également suivi une thérapie hebdomadaire, ce qui m’a beaucoup aidé », a-t-elle répondu.

Avec un emoji coeur, elle a ajouté: « Fier de moi. »

Jade a parlé de sa relation avec sa mère[/caption]

Après la liposuccion « atroce » 360 et les chirurgies brésiliennes de lifting des fesses de Jade, sa mère a disparu pendant des heures alors que la star attendait ses analgésiques.

le Maman ado star a été forcée d’appeler une ambulance pour trouver du soulagement, car elle était enflée et ne pouvait pas quitter la maison.

La mère de l’un d’eux a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital, car les fans ont ensuite accusé Christy d’avoir « volé les analgésiques de sa fille » après la chirurgie.

Cependant, Jade a plus tard défendu sa mère en estimant qu’elle ne pourrait jamais « haïr » Christy, malgré les inquiétudes des fans.

Jade a subi plusieurs chirurgies plastiques en une journée[/caption]

Christy a disparu pendant des heures pendant que Jade attendait son analgésique[/caption]

« La reprise ne s’est certainement pas déroulée comme prévu, mais c’est parfois ainsi que la vie est. C’est parti et fini », a-t-elle commencé.

« Nous avons tous évolué. Vous voulez tous que je déteste ma mère pour cette merde qui est folle.

« Vous aimez la misère lol à la fin de la journée, c’est ma mère et je l’aime », a-t-elle expliqué.

Plus tard, un fan a demandé plus d’informations sur la situation, en écrivant : « Où est allée ta mère et pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour revenir après avoir été interrogée ? »

Elle et sa mère ont eu des problèmes dans le passé[/caption]

Jade a affirmé qu’elle était « sortie » de la situation stressante[/caption]

Jade a expliqué : « Elle m’a déposé à l’AIRBNB pour aller chercher mes ordonnances, mais elle a dit qu’elle ne pouvait le trouver nulle part et c’est pourquoi il lui a fallu si longtemps pour revenir.

« Bien sûr, j’étais fou. Je suis toujours en colère contre tout ça. Mais je suis passé à autre chose. Je ne laisse plus les choses rester attachées à moi et me causer de la détresse.

Les fans ont été choqués par le énorme transformation la native de l’Indiana a subi depuis son opération.

Beaucoup l’ont jugée « méconnaissable » après que les procédures intensives ont enlevé la graisse de son cou, de ses bras et de son estomac.

Jade a montré son corps après la chirurgie[/caption]

Elle a fait étalage de sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux[/caption]

Plus tôt cette semaine Jade a partagé des « photos du corps entier » qui a montré les résultats « à six mois » des chirurgies.





La star de la télévision affichait ses nouvelles courbes dans une robe moulante bleue et rose tie and dye alors qu’elle tournait ses fesses vers la caméra.

« Vous demandez tous des photos du corps entier », a-t-elle écrit, remerciant ensuite son docteur Oliver Chang.