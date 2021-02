JADE Cline a montré ses nouvelles courbes en un clin d’œil après avoir subi un lifting brésilien des fesses.

La Adolescent maman 2 star, 23 ans – qui s’est envolée pour Miami pour la procédure « douloureuse » – stupéfaite dans une robe moulante.

Jade a montré sa silhouette dans une robe noire moulante avec un décolleté dégagé.

La MTV star accessoirisée de lunettes noires et grattant ses cheveux en un nœud supérieur ébouriffé.

Jade s’est envolé à la mi-janvier pour obtenir le lifting brésilien des fesses et ferme son salon de manucure pendant un mois pour la procédure et son rétablissement.

La chirurgie consiste à prélever de la graisse ailleurs sur le corps et à l’injecter dans les fesses.

Elle a expliqué sur son podcast, Jay & Kay non filtré: « J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionné et étonné par la forme de leur corps. »

La personnalité de la télévision, qui partage fille de trois ans Kloie avec l’ex Sean Austin, a déclaré qu’elle aimait la façon dont les gens «curvy» regardent après avoir obtenu un BBL.

Elle a décrit la chirurgie comme étant «douloureuse» et a affirmé qu’il avait pris des « virages inattendus ».

« C’était beaucoup de douleur. Le voyage a eu beaucoup de virages inattendus. Des choses folles sont arrivées », a-t-elle expliqué dans une séance de questions-réponses sur Instagram.

« C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer. »

Elle a ajouté: « Je n’avais pas réalisé à quel point la guérison allait être difficile. Je me sens idiote maintenant parce que je pensais honnêtement que ça allait être tellement plus facile. »

La mère d’un enfant a déclaré qu’elle « avait un look très naturel » et « n’essayait pas de faire quelque chose de trop fou », ajoutant qu’elle « voulait complimenter ma silhouette naturelle et améliorer quelques-unes de mes caractéristiques. »

Jade a également révélé qu’elle n’avait pas perdu de poids et pesait en fait plus maintenant qu ‘«avant la chirurgie en raison d’un gonflement et d’un liquide».

Elle a montré son nouveau cul en leggings nus la semaine dernière – 10 jours après son opération.

La star de télé-réalité a baissé son pantalon pour révéler ses nouvelles courbes et a admis qu’elle avait beaucoup de « bleus et gonflements ».

Elle a écrit à côté du clip: « 10 jours après l’opération. J’ai encore beaucoup d’ecchymoses et d’enflure.

« J’ai beaucoup de guérison à faire, mais j’adore ce que je regarde jusqu’ici! #BBLrecovery. »

La star de Teen Mom a ajouté dans un article séparé: « J’ai l’impression d’avoir déjà l’air génial! Je suis super contente de mes résultats. »