La maman adolescente Jade Cline montre sa minuscule silhouette en short en jean à New York après une opération brésilienne de lifting des fesses

TEEN Mom Jade Cline a montré sa minuscule silhouette à New York quelques mois seulement après avoir subi une opération brésilienne de lifting des fesses «douloureuse».

La star de télé-réalité a partagé de nombreuses photos de son corps et a reçu les éloges des fans.

La maman adolescente Jade Cline a montré sa silhouette impressionnante dans un short en jean[/caption]

La jeune femme de 23 ans est allée sur Instagram pour publier le cliché qui la montrait à Times Square alors qu’elle regardait le tableau de lumières.

le MTV star portait une paire de jeans moulants avec un tee-shirt noir rentré dans son short.

Elle a sous-titré: «City Girl Vibes En dehors de tout l’été.

Camarade adolescent maman Briana DeJesus n’a pas tardé à commenter en écrivant: « Ok sis avec la taille fine et le gros boootyyyyyyyy. »

La star de télé-réalité est actuellement à New York pour la réunion de Teen Mom 2[/caption]

Elle a également partagé des photos du vestiaire lors de la spéciale[/caption]

Plus de fans sont intervenus, avec une personne écrivant: « Comme vous devriez bbg maman chaude summmaaa. »

Un autre a ajouté: «Avec ce nouveau corps qui ne le serait pas! Vous avez l’air sexy!

Jade, qui regardait auparavant méconnaissable dans une vidéo sans maquillage, est actuellement dans la Big Apple pour le Adolescent maman 2 réunion, qui comprendra également Briana, Kailyn Lowry, Léa Messeret la nouvelle venue Ashley Jones.

Tout cela survient des mois après que Jade ait subi un lifting brésilien des fesses[/caption]

La mère de l’un d’eux a partagé des photos du vestiaire lors de la réunion, alors qu’elle posait sur une chaise et souriait tout en portant une combinaison noire qui faisait tourner la tête.

Jade, qui a subi un Lifting des fesses brésilien en janvier, a été vu sanglotant de douleur dans une scène Teen Mom 2 alors qu’elle se remettait de la procédure.

Dans la scène, les fans ont eu un aperçu de son difficile rétablissement, alors que Jade pleure à l’arrière d’une fourgonnette tout en étant ramenée à la maison après son opération.

Dans une scène de la série télé-réalité, Jade sanglote de douleur à cause de la procédure[/caption]

Cependant, elle a été assez ouverte sur son chemin vers le rétablissement[/caption]

Sa maman inquiète, Christy, lui demande: « Est-ce pire que ce que tu pensais? » et Jade répond en larmes: « Oui, oui! »

La star de la télévision a été assez ouverte sur la procédure, qui consiste à prélever de la graisse ailleurs sur le corps et à l’injecter dans les fesses.

Elle a précédemment expliqué sur son podcast, Jay & Kay non filtré: «J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionné et étonné par la forme de leur corps.»

Jade a poursuivi en décrivant le la chirurgie comme étant «douloureuse» et a affirmé que cela avait pris des « virages inattendus ».

Elle a déclaré: «C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer.

« C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant », a-t-elle déclaré à propos de l’opération[/caption]





Jade a également admis qu’elle avait graisse transférée sur ses seins pour un «travail de seins» en plus du lifting des fesses

Elle a expliqué sur Instagram: «Pas d’implants, juste de la graisse transférée. Je ne les ai pas vraiment agrandis, juste plus remplis. J’ai toujours la même taille de bonnet, mais plus pleine. »

Jade a ajouté: «Ce n’est pas si grave. Mon corps mon choix. Tant que je suis heureux et en bonne santé, c’est tout ce qui compte.

Jade partage sa fille Kloie avec Sean Austin[/caption]