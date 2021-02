La maman adolescente Jade Cline grésille dans un haut bandeau aux gros seins pour un selfie glamour des semaines après le lifting brésilien des fesses

La star de Teen Mom, Jade Cline, a offert aux fans un selfie brûlant portant un haut bandeau rouge très révélateur.

La star de télé-réalité s’est glamourée pour la photo aux gros seins, a téléversé ses histoires Instagram et a ajouté un filtre papillon sur son visage.

La native d’Indianapolis, 23 ans, avait l’air de s’habiller pour une soirée, ajoutant une touche de fard à paupières brillant, de brillant nude et d’épais cils noirs à son look.

Elle portait ses mèches brunes longues et flottantes sur les épaules de sa veste sombre et, au lieu d’ajouter une légende, laissa le claquement parler de lui-même.

L’image sexy vient en tant que maman d’un enfant Jade, qui a remplacé Jenelle Eason dans l’émission MTV, a récemment accédé à sa page dans révélant de la lingerie et une robe rouge pour fêter la Saint Valentin.

Un cliché a montré le Adolescent maman 2 star regardant derrière et elle a donné à ses partisans un aperçu de son derrière, tandis que l’autre photo montrait Jade mangeant une fraise alors que la lingerie bleue en dentelle était en plein écran.

Le MTV star a légendé le Publier: « Tout est adoré bébé ❤️ # valentinesday2021«

Elle a également crédité le photographe Stormi Rose dans la légende.

Les récentes images racées de Jade surviennent des semaines après avoir subi un lifting brésilien des fesses pour améliorer la forme de son derriere.

Elle a admis qu’elle est « toujours enflé et douloureux » mais n’a pas perdu de poids après la procédure « douloureuse ».

Jade s’est envolée pour Miami mi-janvier pour subir la procédure, où la graisse a été retirée de son corps et placée sur ses fesses.

Elle a montré le travail qu’elle avait fait à l’époque, vêtue d’une robe moulante rouge, alors qu’elle sous-titrait une photo: « Mise à jour du corps! Toujours gonflée et en train de guérir mais la forme arrive! Merci @DRCHANG_SPECTRUM. »

Jade a également expliqué sa guérison en ajoutant: « Je suis à un peu plus de trois semaines de mon opération. Encore enflée et assez douloureuse mais guérissant bien.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander si j’ai perdu beaucoup de poids et ce n’est pas vraiment le cas. J’ai eu un peu de graisse transférée donc mon poids est toujours à peu près le même.

«C’est juste une proportion différente», expliqua-t-elle.

Plus tôt ce mois-ci, Jade aussi mis à jour ses followers sur le processus, deux semaines après qu’elle soit passée sous le couteau.

Sur son podcast, Jay & Kay non filtré, le Adolescent maman 2 star a révélé son raisonnement derrière le choix: « J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionné et étonné par la forme de leur corps. »

Elle a ajouté qu’elle aimait la façon dont les gens «courbés» s’occupent de la procédure esthétique, bien que la sienne le processus était très « douloureux ».

Dans une séance de questions-réponses sur Instagram, elle a déclaré: « C’était beaucoup de douleur. Le voyage a eu beaucoup de virages inattendus. Des choses folles se sont produites.

«C’était 10 fois pire que l’accouchement.

« Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer. »