JADE Cline a posté une mise à jour « douloureuse » aujourd’hui après son opération de lifting brésilien le mois dernier, montrant sa nouvelle silhouette bien qu’elle « n’ait pas perdu de poids ».

La star de Teen Mom s’est envolée pour Miami à la mi-janvier pour subir l’intervention, où la graisse a été retirée de son corps et placée sur ses fesses.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Jade, 23 ans, a récemment donné à ses fans une mise à jour sur la procédure, comme elle l’a expliqué Histoires Instagram pour montrer sa nouvelle silhouette.

La jeune maman a posté une photo de son corps dans une robe moulante rouge moulante, avec des coupes ouvertes sous ses seins et sur sa taille.

La star de télé-réalité a montré le travail qu’elle avait fait dans la tenue révélatrice, en sous-titrant la photo: « Mise à jour du corps! Toujours gonflée et en train de guérir mais la forme arrive! Merci @DRCHANG_SPECTRUM. »

Jade a également expliqué sa guérison en ajoutant: « Je suis à un peu plus de trois semaines de mon opération. Encore enflée et assez douloureuse mais guérissant bien.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander si j’ai perdu beaucoup de poids et ce n’est pas vraiment le cas. J’ai eu de la graisse transférée donc mon poids est toujours à peu près le même.

«C’est juste une proportion différente», expliqua-t-elle.

Plus tôt ce mois-ci, Jade aussi mis à jour ses followers sur le processus, deux semaines après qu’elle soit passée sous le couteau.

Dans une robe noire moulante, elle a montré son ventre nouvellement tonifié et a souri à la caméra.

Sur son podcast, Jay & Kay non filtré, la Adolescent maman 2 star a révélé son raisonnement derrière le choix: « J’ai vu tellement de gens que je savais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionné et étonné par la forme de leur corps. »

Elle a ajouté qu’elle aimait la façon dont les gens «courbés» s’occupent de la procédure esthétique, bien que la sienne le processus était très « douloureux ».

Dans une séance de questions-réponses sur Instagram, elle a déclaré: « C’était beaucoup de douleur. Le voyage a eu beaucoup de virages inattendus. Des choses folles se sont produites.

«C’était 10 fois pire que l’accouchement. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à se remettre», a déclaré la mère d’un enfant.

« Je n’avais pas réalisé à quel point la récupération allait être difficile. Je me sens idiot maintenant parce que je pensais honnêtement que ce serait tellement plus facile. »

Bien que la chirurgie brésilienne de lifting des fesses puisse être assez drastique, Jade a assuré à ses fans qu’elle « avait un look très naturel » et « n’essayait pas de faire quelque chose de trop fou ».

Elle a affirmé qu’elle «voulait seulement complimenter ma silhouette naturelle et mettre en valeur quelques-unes de mes caractéristiques».

Une semaine avant, Jade a affiché son nouveau butin dans une paire de shorts moulants en spandex, alors que son rétablissement ne faisait que commencer.

La star de télé-réalité s’est retournée vers la caméra et a fait une petite danse en disant à ses partisans: « 10 jours après l’opération. J’ai encore beaucoup d’ecchymoses et d’enflure.

«J’ai beaucoup de guérison à faire mais j’adore mon apparence jusqu’ici! #BBLrecovery.»

Jade la partage fille de trois ans Kloie avec l’ex Sean Austin, avec qui elle a une relation de coparentalité tumultueuse.

Bien qu’ayant un enfant à un très jeune âge, le MTV star aussi récemment a conseillé à un fan de ne pas avoir de relations sexuelles à un âge précoce.

Quand l’adepte a révélé qu’ils étaient encore vierges à l’âge de 19 ans, Jade a répondu: « Euh bien. Tu as 19 ans. Chill. Le sexe n’est pas tout ça. Tellement plus pour la vie et les relations. »