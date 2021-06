La maman adolescente Jade Cline CRÉE de douleur alors qu’elle se précipite à l’hôpital après une cure de jouvence en chirurgie plastique sans analgésiques

TEEN Mom Jade Cline a crié de douleur alors qu’elle se précipitait à l’hôpital après sa cure de jouvence en chirurgie plastique sans analgésiques.

Elle a récemment affirmé dans un Q&A Instagram que la douleur qu’elle a ressentie après son BBL était au niveau 20.

Jdae Cline a crié de douleur lors de l’aperçu de l’épisode de la semaine prochaine[/caption]

Elle a été ramenée d’urgence à l’hôpital pour la gestion de la douleur[/caption]

Dans un aperçu de l’épisode de Teen Mom 2 de la semaine prochaine, les fans pourront voir les résultats de la chirurgie douloureuse de Jade alors qu’elle rentre chez elle.

Alors qu’elle sort de l’hôpital, elle porte un pantalon de survêtement gris et un t-shirt qui cachent le body compressif en dessous qui est nécessaire après un lifting brésilien des fesses.

Elle a également un bandage autour de la tête, car elle a également subi une liposuccion au cou.

Après son arrivée à la maison et son chemin vers le lit, son bébé papa Sean Austin a révélé que sa mère n’avait jamais pris les analgésiques pour faciliter son rétablissement.

Elle avait eu un lifting brésilien des fesses et une liposuccion dans le cou[/caption]

Sean Austin était là pour l’aider[/caption]

Briana DeJesus était aussi là pour sa convalescence[/caption]

Jade a été ramené d’urgence à l’hôpital après avoir appelé le 911[/caption]

Interrogé par un ami, il répond : « Pas de médicaments parce que sa mère n’est pas venue ici.

Dans l’épisode de cette semaine, Jade avait essayé de tout préparer avant son grand jour et avait même exprimé son inquiétude que sa mère les décevrait en ne prenant pas ses médicaments.

un pleurer Jade est alors entendu dire: « Je souffre atroce! »

Sean passe rapidement à l’action et appelle le 911 pour qu’elle soit ramenée d’urgence à l’hôpital pour la gestion de la douleur.

Jade a été très ouverte sur le processus de récupération difficile auquel elle a été confrontée après avoir subi un lifting brésilien des fesses.

Jade a été ouverte sur son terrible rétablissement de la procédure[/caption]

Les fans ont été émerveillés par son nouveau look[/caption]

La procédure nécessite le transfert de graisse d’autres parties du corps dans les fesses pour créer une silhouette en sablier.

Cependant, cela peut être très dangereux car il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner.

Pas plus tard qu’hier, Jade a admis qu’elle avait ressenti une douleur insupportable lorsqu’elle a été opérée.

Lorsqu’un fan a demandé dans quelle mesure la douleur était tolérable après la procédure sur une échelle de 1 à 10, l’ancien jeune et enceinte a répondu « 20 ».

Jade a également confirmé qu’elle avait elle-même payé l’opération en répondant à la question par un simple « Oui ».

Jade est très ouverte sur son nouveau corps[/caption]

Bien que satisfaite du résultat de l’opération, Jade a admis qu’elle souhaitait que son « récupération soit bien différente ».

En réponse à un fan lui demandant si elle subirait d’autres interventions chirurgicales à l’avenir, la personnalité de la télévision a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de passer à nouveau sous le couteau.

Elle a déclaré: « Je ne sais pas, c’était vraiment un processus difficile et je ne sais pas si je voudrais revivre quelque chose comme ça LOL. »

L’homme de 23 ans s’est préparé à l’opération lors de l’épisode de mardi de la MTV spectacle.

Tout en expliquant pourquoi elle allait de l’avant avec la chirurgie, la mère de l’un d’eux a insisté sur le fait qu’elle était une personne confiante.

Elle avait exprimé son inquiétude face à la procédure mais l’a quand même suivie[/caption]

Cependant, Jade a noté que tout le monde avait des insécurités et a admis qu’elle n’était pas complètement satisfaite de son apparence physique.

Avec le Support de camarade Maman adolescente 2 Star Briana DeJesus, Jade s’est envolé pour la Floride pour faire effectuer la procédure risquée.

Suite au spectacle, les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer la star de télé-réalité pour avoir subi la chirurgie au lieu de perdre du poids d’une manière plus naturelle.

De nombreuses personnes ont souligné à quel point la procédure est dangereuse, comme l’a écrit un fan : « Le lifting brésilien des fesses est la procédure chirurgicale la plus dangereuse et le plus grand nombre de personnes en meurent chaque année.

« Ils viennent d’en parler sur TMZ hier et ont déclaré que 8 personnes en étaient mortes récemment en Floride et que toutes les procédures avaient été temporairement arrêtées. »

Jade a une fille[/caption]

D’autres ont critiqué Jade pour avoir volontairement risqué sa vie alors qu’elle avait une fille dont elle devait s’occuper, comme l’a dit une autre personne : « Je me sens mal pour les femmes qui pensent qu’elles ont besoin de ça juste pour aimer leur corps.

« Ils risquent leur vie, surtout avec de jeunes enfants à la maison. J’aimerais que les femmes aiment davantage la peau dans laquelle elles sont nées.

Une troisième personne a ajouté : « Cela envoie un message terrible aux jeunes filles qui regardent l’émission. Aimez la peau dans laquelle vous êtes.

Malgré ses hésitations à passer sous le bistouri pendant l’épisode, Jade a subi le lifting brésilien des fesses en janvier.

Jade a déjà parlé de la procédure et a décrit la chirurgie comme étant « douloureuse » et a affirmé que cela avait pris des «tours inattendus».

Elle a admis : « C’était 10 fois pire qu’un accouchement. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a définitivement eu du mal à récupérer. »





Elle a expliqué sur son podcast, Jay & Kay non filtré, qu’elle s’est toujours sentie exclue car elle était la seule femme de sa famille à ne pas avoir de butin.

Elle a précédemment admis: «Je veux dire, ma mère, ma grand-mère, tout le monde a eu de gros fesses et de grosses fesses, et ça m’a juste sauté.

«Je suis juste construit comme une planche. Je n’ai juste pas les courbes. Si Dieu ne me donne pas les courbes, le Dr Chang le fera.

Jade voulait avoir les mêmes courbes que sa famille[/caption]