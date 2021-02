La maman adolescente Jade Cline accusée de Photoshop alors qu’elle montre de nouvelles courbes en lingerie après une opération brésilienne de lifting des fesses

JADE Cline a été accusée d’avoir édité une série de photos et de clips qu’elle a partagés pour montrer ses nouvelles courbes.

Le Adolescent maman 2 La star – qui a eu un lifting brésilien le mois dernier – a été qualifiée de «ridicule» alors qu’elle dansait dans un short et un crop top.

Jade, 23 ans, l’a montrée nouveau chiffre en révélant des vêtements alors qu’elle dansait dans ses histoires Instagram, avant de partager deux clichés glam sur son flux.

Le MTV star – qui a une fille de trois ans, Kloie – a sous-titré le tournage: « Happy Vday My Lovessss. »

Alors que la star de télé-réalité était satisfaite de son look, certains critiques ont affirmé qu’elle avait l’air « complètement photoshoppée ».

« Quelqu’un les enregistre puis les compare aux images réelles de la série (quand elles les rattrapent). Garantie à 100% qu’elle ne ressemble en rien à ces photos irl », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Attendons exactement de voir à quoi elle ressemble quand il n’y a pas une tonne de filtre, Photoshop, retouche et toutes sortes d’autres manipulations de photos. »

Un troisième a écrit: « Je veux dire que son corps est complètement photographié – il ne ressemble même pas à ce qu’elle a posté il y a à peine un jour. Ne me lancez même pas sur son visage – je ne savais pas avoir transformé un BBL vous en une personne complètement différente. «

Jade s’est envolé pour Miami le mois dernier pour obtenir le lifting brésilien des fesses, qui consiste à prélever de la graisse ailleurs sur le corps et à l’injecter dans le cul.

La maman d’un enfant a expliqué qu’elle aimait la façon dont les gens «courbés» s’occupent de la chirurgie.

« J’ai vu tellement de gens que je connaissais qui avaient des BBL, et j’ai été tellement impressionnée et étonnée par la forme de leur corps », a-t-elle expliqué sur son podcast. Jay & Kay non filtré.

Elle a décrit la chirurgie comme étant «douloureuse» et a affirmé qu’il avait pris des « virages inattendus ».

« C’était beaucoup de douleur. Le voyage a eu beaucoup de virages inattendus. Des choses folles sont arrivées », a-t-elle expliqué dans une séance de questions-réponses sur Instagram.

« C’était 10 fois pire que la naissance d’un enfant. Tout le monde est différent, mais je sais que mon corps a vraiment eu du mal à récupérer. »

Jade a ajouté: « Je n’avais pas réalisé à quel point la récupération allait être difficile. Je me sens stupide maintenant parce que je pensais honnêtement que ça allait être tellement plus facile. »

Elle a dit qu’elle « avait un look très naturel » et « n’essayait pas de faire quoi que ce soit de trop fou », expliquant qu’elle « voulait complimenter ma silhouette naturelle et améliorer quelques-unes de mes caractéristiques. »

Jade a partagé une mise à jour sur son rétablissement la semaine dernière, en admettant qu’elle souffre toujours.

« Je suis à un peu plus de trois semaines de mon opération. Encore enflé et assez douloureux mais guérissant bien », a déclaré la star de télé-réalité.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander si j’ai perdu beaucoup de poids et ce n’est pas vraiment le cas. J’ai eu un peu de graisse transférée donc mon poids est toujours à peu près le même.

« C’est juste proportionné différemment. »