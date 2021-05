FARRAH Abraham a qualifié Chrissy Teigen de «personne haineuse» après que le mannequin l’ait qualifiée de «w *** e» dans un vieux tweet.

le Adolescent maman og ancien, 29 ans, a critiqué «malade» Chrissy, 35 ans, dans un long post sur Instagram samedi.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Getty

Farrah Abraham a qualifié Chrissy Teigen de « malade »[/caption]

Chrissy tweeté en 2013: « Farrah Abraham pense maintenant qu’elle est enceinte de sa sex tape.

« Dans d’autres nouvelles, vous êtes génial » et tout le monde vous déteste, oups pas d’autres nouvelles, désolé. «

Farrah avait sorti une sex tape plus tôt cette année-là, suivie d’une suite l’année suivante.

Elle a appelé Chrissy lorsque le message a refait surface cette semaine, en disant le comportement de la mère de deux enfants était «dérangeant» et l’exhortant à «obtenir de l’aide mentale».

Instagram

Farrah l’a qualifiée de « personne haineuse » dans un post Instagram samedi[/caption]

Et samedi, Farrah a développé ses pensées sur Chrissy, l’accusant de «se moquer d’elle».

L’ancien de MTV a écrit sur Instagram: «Je laisse ça ici quand je vois un individu malade se moquer de sa santé mentale.

«En tant que ceux qui ont été la proie, réduits au silence, maltraités par une personne très malade mentalement qui est aussi une mère, je ne resterai pas là car j’ai également été victime de cette personne malade haineuse.

«Je sais que je suis plus fort grâce à mes investissements dans ma santé mentale sur une décennie, car c’est ma priorité afin que je puisse être le meilleur pour mon enfant, le meilleur Farrah que je puisse être, le meilleur pour ma carrière, mes études et ce divertissement si nécessaire révolution. »

Instagram

La star de télé-réalité – vue avec sa fille Sophia – a déclaré que Chrissy s’était « moquée » d’elle[/caption]

Getty

Chrissy a été critiquée ce mois-ci pour ses tweets sur Courtney Stodden[/caption]

Farrah a ensuite appelé le gouvernement à cesser de laisser les «plateformes sociales» «contribuer à la sexualisation, aux abus et à la maladie mentale».

Elle a conclu: «Arrêtez le dysfonctionnement causé par les générations plus âgées» et a mentionné Chrissy Teigen, Kim Kardashian et Wendy Williams dans les hashtags.

Chrissy a été critiquée plus tôt ce mois-ci après avoir appris qu’elle avait dit Courtney Stodden «s’endormir pour toujours» alors que Courtney n’avait que 16 ans.

Courtney – qui utilise le pronom qu’ils – s’est prononcé contre Chrissy dans une interview avec La bête quotidienne.

Instagram

Elle a dit à Courtney de se « tuer » quand la star de télé-réalité était une adolescente[/caption]

Ils ont dit: «Elle ne voulait pas simplement tweeter publiquement qu’elle voulait que je fasse ‘une sieste’ mais me DM en privé et me dire de me suicider. Des choses comme: «J’ai hâte que vous mouriez.» ‘

Courtney est devenue célèbre en 2011 quand ils ont épousé l’acteur de Green Mile Doug Hutchison, qui a 35 ans leur aîné, à seulement 16 ans.

Le couple a ensuite divorcé en 2020.

Chrissy a commencé à tweeter un certain nombre de commentaires grossiers sur le mannequin alors qu’ils n’étaient qu’une adolescente.

Instagram

Courtney a qualifié Chrissy d’intimidatrice alors qu’elle partageait les tweets de 2011 et 2012[/caption]

Courtney a qualifié Chrissy de «tyran» et a partagé des tweets qui auraient été envoyés par elle entre 2011 et 2012.

Un tweet disait: «@CourtneyStodden mon fantasme du vendredi: vous. Sieste de saleté. Mmmmmm bébé. «

Une deuxième lecture, «Allez. Dormir. Pour toujours »en réponse à un tweet de Courtney qui disait:« Le 8e jour de Noël, mon véritable amour m’a donné: huit elfes érotiques. »

Un troisième lit: « @CourtneyStodden, je te déteste. »

Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Chrissy a également publié un tweet d’automutilation à propos de Lindsay Lohan[/caption]

Un quatrième lit: «@CourtneyStodden quel médicament vous fait faire ça avec votre bouche? Demander un ami qui veut vraiment savoir comment ressembler à un idiot. Merci. »

Chrissy s’est excusé sur Twitter – malgré le blocage de Courtney sur les réseaux sociaux.

«Peu de gens ont la chance d’être tenus responsables de tous leurs taureaux passés devant le monde entier. Je suis mortifié et triste de qui j’étais. J’étais un troll peu sûr de lui et cherchant l’attention », dit-elle.

Chrissy a également été critiquée cette semaine pour avoir publié un message inquiétant tweet d’automutilation à propos de Lindsay Lohan.





Elle a écrit en 2011: «Lindsay ajoute quelques fentes supplémentaires à ses poignets quand elle voit Emma Stone.

La mère de Lindsay, Dina, 58 ans, a défendu sa fille après la découverte du tweet cette semaine, disant à Chrissy de «se regarder en elle-même» et de «s’approprier» ses actions.

«En tant que mère célibataire de quatre enfants, je les ai élevés pour qu’ils soient gentils, humbles et sans jugement», a-t-elle déclaré. Fox News.

«Cela étant dit, je ne jugerai pas ses paroles envers les autres, mais je reste ferme en regardant en soi et je continue à apprendre et à grandir #ownyou.