La maman adolescente Farrah Abraham plaisante: «  Nous aimons nous étouffer pour le plaisir  » alors qu’elle pratique le Jiu-Jitsu avec sa fille Sophia, 12 ans

TEEN Mom alun Farrah Abraham a taquiné « nous aimons nous étouffer pour nous amuser. »

Elle a fait la blague en partageant une vidéo de sa pratique du Jiu-Jitsu avec sa fille Sophia, 12 ans.

Farrah a partagé une vidéo d’elle prenant un cours de Jiu-Jitsu avec sa fille et d’autres membres de sa famille.

Elle a dit dans un clip: « Sophia est fondamentalement trop cool. Très bien à mon tour.

« Nous aimons juste nous étouffer pour nous amuser dans notre famille. C’est comme ça que vous faites, mesdames- Self-défense. »

Elle partage un autre cliché à Ares Brazilian Jiu-Jitsu en Arizona de son saut sur le dos de son oncle Warren.

Cependant, après que Farrah ait partagé sa dernière vidéo, les fans semblaient plus préoccupés par son apparence méconnaissable.

Un fan choqué a écrit: « Calmez-vous sur la chirurgie, ne voyez-vous pas que vos lèvres pendent dans toutes les directions »

Une autre personne a ajouté: « WTF vous a-t-il fait face? » tandis qu’un troisième commentateur a dit: « Pourquoi utilisez-vous toujours un filtre sur votre visage! Toute cette chirurgie … »

7 Les téléspectateurs se sont moqués du look de Farrah dans sa vidéo de 30 ans Crédit: Instagram

7 Des adeptes ont accusé Farrah de ressembler à une personne différente, ce qui a ajouté de la chaleur aux rumeurs de chirurgie plastique Crédit: The Mega Agency

7 Maman de Sophia, âgée de 12 ans, Farrah est régulièrement critiquée pour tout, de son apparence changeante à la parentalité en passant par des opinions controversées Crédit: Instagram

Les téléspectateurs se sont moqués du regard de Farrah en elle Vidéo du 30e anniversaire.

Elle a montré sa silhouette élancée dans un bikini marron décolleté, mais les fans l’ont accusée de ressembler à une personne différente, ce qui a ajouté de la chaleur aux rumeurs de chirurgie plastique.

Les lèvres de Farrah étaient devenues plus grosses, tandis que sa mâchoire et son menton étaient beaucoup plus anguleux.

Elle a déclaré dans le clip: «C’est presque le mois de mai, mon anniversaire! Oh mon Dieu, c’est mon grand anniversaire en or – 30. J’ai tellement peur.

Un troll a commenté: « WOW avec toutes les injections, les implants et la chirurgie plastique, vous avez l’air d’avoir 40 ans. »

Un autre fan a déclaré: « Elle n’avait pas besoin de toute cette chirurgie et je suis sûr qu’elle vieillirait beaucoup mieux si elle ne la subissait jamais. Ou du moins la gardait subtile. »

Maman de Sophia, 12 ans, Farrah est régulièrement critiquée sur tout, de son apparence changeante à parentalité à des points de vue controversés.

Elle a récemment révélé qu’elle était tourné Cameos pour les fans qui ont eu des «moments difficiles», mais cela coûte 71,25 $.

En plus de passer du temps à faire des camées, Farrah insiste sur le fait qu’elle est bientôt l’école à Harvard, bien que les fans se soient moqués d’elle pour avoir mal orthographié le nom de l’école dans son message d’annonce.