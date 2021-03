La maman adolescente Farrah Abraham a critiqué pour avoir reçu le vaccin Covid alors que les fans insistent sur le fait qu’elle est une «  femme de 29 ans en bonne santé  »

FARRAH Abraham a été critiqué pour avoir reçu le vaccin Covid lorsque les critiques ont insisté sur le fait qu’elle était une «femme de 29 ans en bonne santé».

Le Adolescent maman og alun a suscité l’indignation lorsqu’elle a partagé une vidéo d’elle-même en train de se faire photographier dans une pharmacie sur Instagram lundi.

La star de télé-réalité a déclaré qu’elle était «prioritaire» parce qu’elle avait un «système immunitaire affaibli».

Farrah a écrit à côté du clip: « GI Joe – Maman se présentant pour le devoir #covidvacccine terminé.

« Les femmes dont le système immunitaire est affaibli donnent la priorité à votre vaccin # covid19. »

La maman d’un enfant a ajouté les hashtags: « #womanshistorymonth #health #safety #farrahabraham #parents #lucky #minority #minoritiesinmedicine #immunesystem. »

Les critiques de Farrah ont afflué vers les commentaires pour se demander pourquoi elle a pu se faire vacciner devant des millions de personnes âgées, de premiers intervenants et de travailleurs clés.

« Tu devrais avoir honte. Ce sont des millions de personnes âgées qui n’ont pas reçu leurs vaccins et vous en avez déjà? » on a fait rage.

« Vous n’êtes dans aucun des niveaux? Pourquoi vous faites-vous vacciner avant les autres? » un autre voulait savoir.

Un troisième a fulminé: « Pourquoi diable se qualifie-t-elle ?? »

Farrah a fait face à des réactions négatives la semaine dernière pour avoir laissé sa fille Sophia de 12 ans avoir des extensions de cheveux, de faux ongles et du maquillage.

Les partisans de l’alun de MTV l’ont suppliée de laisser Sophia « être une enfant » après avoir partagé un cliché de la jeune fille glamour et habillée pour son anniversaire.

Farrah a déjà été critiqué pour appeler Sophia impoli dans une vidéo Instagram bizarre.

Elle a fulminé pendant près de 13 minutes à propos d’élever un enfant dans la société d’aujourd’hui.

Elle a dit: «J’aime ma fille et elle a 12 ans. Donc, le fait est que je peux me répéter probablement 10 millions de fois et ensuite elle ne saura même pas que j’ai répété 10 millions de fois.

« Oh et puis elle me le demandera à nouveau. Que devrait-elle dire? Peux-tu le répéter? Oh et puis être impoli avec moi en même temps pour me faire perdre mon temps. »

« C’est juste un cercle vraiment divertissant que je ne divertis tout simplement pas. »

Elle a continué: « Et puis après que je passe probablement jusqu’à 1 heure du matin à faire des trucs pour mon enfant, tu sais qu’elle oubliera comme du papier toilette dans notre salle de bain.

« Oh et puis elle oubliera les serviettes qui sont nettoyées pour elle. Alors je dois aller les promener à l’étage. Alors oui, ça a été super divertissant. »

Plus tôt ce mois-ci, Farrah a dit qu’elle le ferait pleurer pour toujours la perte de Derek Underwood, qui était le père de Sophia.

Elle a expliqué comment elle se sentait ces dernières semaines depuis le 12e anniversaire de la mort de Derek fin décembre.

Farrah voulait partager son histoire sur la façon de faire face à la perte parce qu’elle a réalisé «il y a beaucoup de tristesse» en ce moment avec beaucoup de gens, et elle voulait donner tous les conseils qu’elle pouvait.

«Je voulais juste dire qu’au fil des ans, j’ai partagé une grande partie de ma vie quand j’ai été profondément déprimé, suicidaire, probablement malade mental à cause de cela», Maman ado a commencé.

«Et il y a tellement de choses que j’ai appris sur moi-même de l’adolescence à la vingtaine.»