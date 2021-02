TEEN Mom star Cheyenne Floyd a été critiquée par le bébé papa Cory Wharton pour «bouger trop vite» après avoir découvert qu’elle achetait une maison avec son nouveau petit ami Zach.

Chey et Zach étaient des amoureux du lycée et se sont réunis en 2020.

Mais son ex Cory, le père de sa fille Ryder, âgée de trois ans, n’a pas été impressionné de découvrir qu’ils pourraient acheter une nouvelle maison ensemble.

Sur Teen Mom OG Mardi, les fans ont vu Chey chercher une maison avec sa sœur, qui a demandé si Zach emménageait avec elle.

Plus tard, lors d’un appel avec Ryder, Cory découvre qu’ils ont visité des maisons, et il dit à Chey: «Écoutez, j’ai fait ces appels téléphoniques fous.

«D’abord, tu me dis que tu es dans une relation, maintenant tu veux m’appeler et me dire que tu veux acheter une maison. Genre, tu sais ce qu’est cette troisième?

« Quel est le troisième? Écoutons-le, » répondit Cheyenne, auquel Cory répondit: « Tu ferais mieux de ralentir ton putain de roulis, vite. »

Les scènes ont été tournées fin 2020; Chey et Zach attendent maintenant leur premier bébé ensemble.

Cependant, lorsque Chey commence à se sentir sous pression de la part des agents immobiliers, elle admet à Zach « c’est beaucoup » et demande s’ils peuvent mettre la conversation en attente pendant six mois.

«Je dois prendre une seconde et prendre du recul», dit-elle.

«Que pensez-vous de peut-être nous donner six mois pour mettre la conversation à la maison en attente et vous emménager avec moi pendant six mois, et nous revenons à la conversation à la maison après ça?

Zach accepte que c’est une option, et Chey ajoute alors effrontément: « Ce n’est pas une solution éternelle mais je suis sûr qu’une maison et une bague viendront … »

Chey a récemment été critiquée par les fans de Teen Mom pour être « désespérée » après avoir acheté un paillasson qui disait: « Le (finalement, bientôt, un jour) Davis. »

Le couple vit maintenant ensemble, alors que leur famille s’agrandit, mais les fans n’ont pas été impressionnés.

« Pourquoi ont-ils tous ce fantasme familial? Ils vivent déjà ensemble. Cela ne changera pas beaucoup une fois qu’ils seront mariés », a déclaré un fan, alors que d’autres parlaient avec tendresse de la tradition du mariage.

« Ce sont les mêmes types de personnes qui ont une vie, rient, aiment s’inscrire quelque part dans leur maison », a plaisanté un autre fan, comme l’un d’eux a commenté: « Tout à propos de cela est embarrassant.

Adolescent maman og diffusé les mardis à 20 h sur MTV.