CHEYENNE Floyd a critiqué les fans pour avoir dit que son fils Ace ressemblait « juste » à son fiancé Zach sur de nouvelles photos.

Le Ados Maman OG La star a été critiquée par les fans pour son poids post-partum quelques semaines seulement après avoir donné naissance à son fils.

Les fans ont affirmé que le fils de Cheyenne ressemble plus à son père

Elle les a qualifiés de « grossiers » dans un commentaire amusant

Cheyenne, 28 ans, a pris à Instagram pour partager deux nouvelles photos adorables alors qu’elle tenait son nouveau-né.

La star de télé-réalité portait une robe grise moulante avec ses cheveux en tresses, et le petit tout-petit portait une combinaison tie-dye assortie alors qu’ils posaient pour la caméra.

La personnalité de la télévision a ouvert les commentaires pour une discussion lorsqu’elle a sous-titré son message: « mon petit Ace à qui pensez-vous qu’il ressemble? Maman ou papa.

Cependant, Cheyenne n’était pas content lorsqu’une majorité des 2 000 réponses ont affirmé qu’Ace ressemblait à son père, Zach Davis.

Après avoir lu les commentaires, elle est intervenue avec son propre applaudissement en disant: « Vous tous, Rude lmao, je vois trop de commentaires » papa « . »

ÉLARGIR LA FAM

Le Maman ado La star a accueilli son premier fils fin avril aux côtés de son fiancé Zach.

Cheyenne partage déjà sa fille de quatre ans Ryder avec son ex Cory Wharton.

Le MTV star a récemment ouvert sur le messages cruels que les trolls d’Internet et les escrocs lui ont envoyé depuis l’accouchement.

COMMENTAIRE CRUEL

La mère de deux enfants a profité de ses histoires Instagram pour partager une série de commentaires méchants d’adeptes qui l’ont critiquée pour avoir pris du poids pendant sa grossesse.

« Bon sang, elle est grosse », a ricané l’un d’eux sans vergogne.

« Tu étais si belle quand tu étais en forme. Maintenant, vous avez la taille d’une maison », a déclaré un autre.

Un troisième a écrit : « Ce pauvre homme qui doit te regarder et te toucher comme ça. Ou veut-il jamais te toucher ?

Parallèlement à la publication, Cheyenne a écrit: « Quand les gens me demandent pourquoi je ne partage pas ou ne publie pas aussi souvent. »

L’attaque a fait suite à une nouvelle photo adorable que la star de la télévision a partagée alors qu’elle allaitait son petit à côté de sa fille.

Dans le des photos inédites, Ryder portait une robe arc-en-ciel et souriait en tenant une sucette alors que sa mère s’occupait de son petit frère.

POSITIVITÉ CORPORELLE

Malgré la joie qui entoure son nouvel ajout, Cheyenne a été ouverte sur son corps post-bébé et a du mal à « revenir en arrière » après l’accouchement.

« Travailler à embrasser mon nouveau corps car il a eu l’honneur de porter deux beaux bébés.

« Essayer de relâcher la pression d’avoir le snapback parfait et de me donner de la grâce. Alors ici, je présente mon soutien-gorge d’allaitement et mes leggings post-partum préférés », a-t-elle déclaré aux fans sur les réseaux sociaux.

Malgré de nombreux ennemis en ligne, Cheyenne a reçu le soutien d’amis, de co-stars et de fans.

La star de Teen Mom, Kaily Lowry, a écrit « Tu as l’air génial! » tandis que Briana DeJesus d’accord avec : « Tu es magnifique – Ne laisse personne te dire le contraire ! »

VOILÀ LA MARIÉE

Body-shamers mis à part, la jeune maman a été occupée planifier son mariage avec Zach.





« Nous avons attendu la naissance d’Ace pour vraiment nous attaquer à la planification du mariage, mais nous avons un lieu et une date verrouillés maintenant avant la naissance d’Ace », a-t-elle déclaré aux fans.

«Je suis tellement excité de commencer à partager et de commencer à vous emmener tout au long de ce voyage.

« Mais sachez que ce sera un long voyage car nous ne nous marions pas avant l’année prochaine. »

Zach et Cheyenne préparent actuellement leur mariage