La maman adolescente Cheyenne Floyd partage une nouvelle photo adorable de son fiancé Zach câlinant leur fils nouveau-né Ace

La star de TEEN Mom, Cheyenne Floyd, a partagé de nouvelles photos et vidéos adorables de son fiancé Zach Davis câlinant leur fils nouveau-né, Ace.

La star de MTV, âgée de 28 ans, a accueilli son deuxième enfant – d’abord avec Zach – à la fin du mois dernier, affirmant que sa vie était désormais « terminée ».

6 Cheyenne Floyd a partagé une nouvelle vidéo douce de son fiancé Zach Davis se blottissant avec leur fils, Ace Crédit : Instagram/Cheyenne Floyd

Près d’un mois après l’accouchement, Cheyenne a donné aux fans un regard intime sur le papa pour la première fois, Zach, se blottissant contre son fils.

Dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram, il s’est détendu au lit, torse nu, les yeux fermés et le petit Ace blotti contre sa poitrine.

Zach tenait doucement la moitié inférieure de son nouveau-né portant une combinaison, avec la tête du petit blottie dans le coin du cou de son père.

Le nouveau père, qui a dit qu’il devait les quitter pendant une courte période pour travailler, a repartagé la vidéo sur son propre Instagram.

6 La star de Teen Mom a accueilli le nouveau-né à la fin du mois dernier Crédit : Instagram

6 Elle a posté quelques douces vidéos de Zach avec Ace vendredi Crédit : Instagram/Cheyenne Floyd

Il a ajouté : « La chose la plus difficile à faire, c’est la première fois que je quitte mon petit. J’ai dû prendre le temps de lui dire que papa reviendrait avec le sac.

Un peu plus tard, Cheyenne a partagé un autre clip de Zach et Ace qui traînaient, cette fois blottis sur le canapé alors que le bébé dormait un peu plus.

« Je t’aime », a écrit la mère de deux enfants.

Pour fêter le premier mois d’anniversaire d’Ace dimanche, Cheyenne a ramassé un joli dessert en forme de numéro un, avec toutes les couleurs de crème – blanc, bleu, vert – sur le dessus.

6 Le couple fête le premier mois d’Ace Crédit : Instagram

6 Cheyenne a attendu quelques semaines avant de partager le visage d’Ace avec les fans Crédit : Instagram

le Maman ado attendu quelques semaines après la naissance d’Ace pour partager son visage avec le monde.

Elle a d’abord partagé un photo professionnelle d’Ace et de sa fille Ryder, âgée de quatre ans, suivie d’un autre se casser du nouveau-né emmitouflé dans une couverture alors qu’il tenait un petit animal en peluche placé dans un panier.

Parallèlement aux clichés, elle a écrit: « Dieux plus grandes bénédictions . »

Cheyenne a précédemment expliqué pourquoi elle attendait de partager une photo du visage d’Ace lors d’une séance de questions-réponses sur son Instagram.

6 Cheyenne partage également Ryder, sa fille de 4 ans, avec son ex Cory Wharton Crédit : Instagram

Un fan a demandé : « Quand allez-vous montrer Ace ? »

Cheyenne a répondu: « Ace est au-delà de la perfection et nous voulions le garder pour nous un peu… nous le partagerons quand nous serons prêts. »

Avant la grande révélation du visage d’Ace, la star de MTV avait répondu ouvertement aux questions et partagé de brefs aperçus de son fils nouveau-né sur les réseaux sociaux.

le Maman ado a annoncé l’heureux des nouvelles de bébé sur Instagram, postant une série de photos à l’hôpital tenant sa nouvelle addition avec sa grande sœur, Ryder.

Elle a révélé des détails sur la naissance sur la première photo, en écrivant : « 27.05.2021. 7 lb 2 oz. Bienvenue dans le monde As Terrel Davis. »

Dans la légende, elle a déclaré: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut. »