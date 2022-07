La maman adolescente Cheyenne Floyd partage une mise à jour déchirante sur sa mystérieuse crise médicale après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital

CHEYENNE Floyd a partagé une mise à jour déchirante sur sa mystérieuse crise médicale.

La star de Teen Mom OG a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital et a déclaré qu’elle “se remettait maintenant d’une opération”.

Cheyenne Floyd a partagé une mise à jour déchirante sur sa mystérieuse crise médicale

La star de Teen Mom, qui va bientôt se marier, a déclaré qu'elle "devait subir une intervention chirurgicale" après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital

Cheyenne, 29 ans, a donné aux fans un aperçu plus clair de sa santé.

La star de MTV – qui a rejoint l’itération originale de la franchise sur les jeunes mères pour la saison 7 – l’a partagée sur son histoire Instagram mercredi.

Un fan a demandé alors qu’elle posait des questions sur l’application : « Avez-vous été malade ? Si c’est le cas, je prie pour que tout aille bien maintenant.

« Je n’étais pas malade… » commença-t-elle. “J’ai dû me faire opérer et je me remets très bien…”

“Il est difficile de répondre à plus de questions car cela mènera à plus de questions.”

« Nous n’avons plus qu’à attendre [Teen Mom] à l’air… ça expliquera tout.

Les fans de Reddit ont été soulagés qu’elle guérisse compte tenu de sa nouvelle mise à jour, même si l’un d’entre eux n’a pas durement caché qu’il voulait en savoir plus.

“Au moins, elle va bien, mais l’affichage crypté est nul”, a accusé l’un d’eux.





Bien qu’un deuxième ait écrit: «Je n’ai jamais vu quelqu’un obtenir des fleurs comme ça pour la chirurgie esthétique.

“Je pense qu’il s’est passé quelque chose. J’espère qu’elle va bien.

“JE VOUS EXPLIQUERAI BIENTÔT”

Samedi, Cheyenne a publié une photo de plusieurs bouquets de fleurs et d’autres cadeaux qu’elle a reçus au milieu de l’événement sanitaire soudain.

Elle a marqué chaque personne par son achat et a partagé un message de gratitude ainsi qu’une mise à jour sur son état.

“Merci à tous ceux qui ont tendu la main et envoyé leurs prières”, a écrit la maman de deux enfants.

Elle a poursuivi: “Je pourrai vous expliquer plus tard en ce moment, je me concentre sur la guérison.”

Cheyenne a suscité des inquiétudes avec un article précédent, qui évoquait ses récents combats sur Twitter.

Elle s’était concentrée sur son prochain mariage avec son fiancé Zach Davis, comptant les jours.

Elle a ensuite posté une image de son tweet le plus récent, écrivant: “Zach Davis m’a vu dans mes pires moments et vulnérables.”

La star de Teen Mom a remercié son futur mari de “m’avoir aimé ces dernières semaines”, notant qu’ils “n’ont pas été faciles”.

Cheyenne s’est extasié sur la façon dont elle “l’a eu pour toujours”.

Dans la prochaine histoire, la star a partagé une image des cadeaux de rétablissement de sa co-star Briana DeJesus, 28 ans.

Cheyenne a reçu des fleurs et un ballon qui disait : « Guérissez-vous bientôt.

Elle a légendé le message: “Revenir à la maison avec des regards noirs de Briana DeJesus après ces derniers jours était si attentionné”, avec un emoji rose rouge.

MARIAGE À L’HORIZON

Avant la lutte privée de Cheyenne, les choses allaient bien pour elle et Zach, avec eux partageant des moments légers avec les fans.

Cheyenne et Zach ont prévu leur date de mariage pour le 29 septembre 2022.

Cheyenne partage son fils Ace, né en mai 2021, avec son fiancé.

Le couple a été vu sortir ensemble lors de sa première saison de téléréalité.

Une fan a demandé dans ses nouvelles mises à jour Instagram Story si elle était “prête pour son enterrement de vie de jeune fille”.

Elle a tristement répondu: “Je souhaite.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle “veut plus d’enfants” dans une autre question de fan après la mise à jour sur la santé, elle a carrément et hilarant écrit “Non”.

Elle partage également sa fille de cinq ans avec son ex Cory Wharton.

Cory, 31 ans, est également le père de sa fille Mila, âgée d’un an, avec sa petite amie Taylor Selfridge, 27 ans.

Début juillet, son mari Zach a récemment plaidé non coupable des cinq chefs d’accusation retenus contre lui.

Le plaidoyer de non-culpabilité intervient après son arrestation pour DUI en 2020 et une audience à Los Angeles.

Bien qu’il ait plaidé non coupable à tous, Zach devra être jugé.

Une audience/conférence préalable au procès est prévue en août à Los Angeles – un mois avant la date de leur mariage.

La maman adolescente Cheyenne Floyd a partagé qu'elle avait « subi une intervention chirurgicale » – elle avait déjà reçu des photos de Brianna DeJesus

Elle a deux enfants, l'un avec son fiancé Zach qu'elle épousera en septembre

Les fans sont heureux qu'elle guérisse mais veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé