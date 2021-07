La maman adolescente Cheyenne Floyd montre des courbes incroyables dans un minuscule short en jean quelques semaines seulement après avoir donné naissance à son fils Ace

TEEN Mom Cheyenne Floyd a montré ses courbes incroyables dans un petit short en jean quelques semaines seulement après avoir donné naissance à son fils Ace.

La star de MTV a posé en short court pour une série de photos Instagram afin de promouvoir la société de soins de la peau de luxe, TRADEMARK by Taylor Morgan.

La nouvelle maman de deux enfants a fait étalage de son corps post-bébé alors qu’elle se tenait devant une piscine en se vaporisant le visage avec la brume corporelle de la marque de beauté.

Elle a sous-titré le message: « quelques choses à propos de moi… je garde mes cheveux coiffés et mes soins de la peau sur le point Friday Glow fourni par @trademarkbytm @thetaylor.morgan body oil & mist”

Les fans ont remarqué à quel point la star de télé-réalité était «belle» deux mois après avoir accueilli son deuxième enfant.

Même Maman adolescente 2 star, Leah Messer a commenté l’apparence de sa co-vedette en écrivant: « Tu ferais mieux de partir Queen «

Trolls cruels

Plus tôt ce mois-ci, Cheyenne a partagé des messages cruels de trolls critiquant son poids.

La femme de 28 ans a profité de ses histoires Instagram pour montrer le spectacle messages choquants d’inconnus, dont l’un disait: « Merde, elle est grande. »

Un autre a lu : « Tu étais si belle quand tu étais en forme. Maintenant, vous avez la taille d’une maison.

Une personne fait référence au fiancé de Cheyenne, Zach Davis : « Ce pauvre homme doit te regarder et te toucher comme ça. Ou veut-il jamais te toucher ?

Cheyenne a écrit au-dessus de l’histoire: « Quand les gens me demandent pourquoi je ne partage pas ou ne publie pas aussi souvent. »

L’attaque est survenue après la MTV étoile partagée des photos inédites de Ryder et Ace.

Sur une photo, Cheyenne a allaité Ace alors que Ryder souriait à la caméra dans une robe arc-en-ciel.

Le Ados Maman OG La star a également partagé une photo d’elle posant avec Ace et Zach, suivie d’une photo du couple fiancé souriant ensemble.

Luttes de « reprise »

Plus tôt ce mois-ci, la star de la télévision a montré son corps post-bébé et l’a révélée luttes de « revenir en arrière ».

Elle a écrit: « Travailler à embrasser mon nouveau corps car il a eu l’honneur de porter deux beaux bébés.

« Essayer de relâcher la pression d’avoir le retour en arrière parfait et de me donner de la grâce. Je vous présente donc mon soutien-gorge d’allaitement et mes leggings post-partum préférés.

Cependant, elle a reçu beaucoup de soutien, en particulier de ses co-vedettes Kailyn Lowry et Briana DeJesus.

Kailyn a écrit: « Tu es génial! » tandis que Briana a sonné: « Tu es magnifique – Ne laisse personne te dire le contraire! »

Cheyenne ne se laisse pas abattre par les commentaires du troll alors qu’elle continue de planifier son prochain mariage avec son fiancé, Zach Davis.

Mariage de rêve

Plus tôt cette semaine, la Cheyenne a donné à ses fans un aperçu du lieu elle envisage son grand jour avec son futur mari lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.

En réponse à la demande d’un fan pour une photo des idées de mariage de la star de MTV, Cheyenne a posté une photo d’une cérémonie tropicale magnifiquement décorée.





La scène présentait une île recouverte de tapis blanc bordée de fleurs, qui traversait l’arche de mariage, entourée de palmiers.

Cheyenne et Zach se sont fiancés en avril lors de sa baby shower sur le thème des ours en peluche et ont accueilli leur premier enfant ensemble en mai.

Zach a également offert une bague en diamant à la fille de Cheyenne, Ryder, âgée de quatre ans, qu’elle partage avec son ex Corey Wharton.

