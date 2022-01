La maman adolescente Cheyenne Floyd laisse entendre qu’elle a « dit oui » à sa robe de mariée alors qu’elle se prépare à échanger ses vœux avec son fiancé Zach Davis

CHEYENNE Floyd pourrait être sur le point de marcher dans l’allée, après avoir partagé une vidéo cryptée de l’intérieur d’un salon de robes de mariée.

La star de Teen Mom, qui prévoit de dire « oui » au bébé papa Zach Davis, a partagé la vidéo sur son fil d’histoires Instagram.

La simple vidéo boomerang comportait un panneau d’affichage, apparemment à l’intérieur d’un magasin de mariage de la région de Los Angeles, qui disait: « Félicitations, Cheyenne, bienvenue à Kinsley James. »

Le joueur de 29 ans a ajouté la légende révélatrice: « J’ai dit oui! »

Cheyenne, 29 ans, et Zach sont sortis ensemble lors de sa première saison de Teen Mom OG.

Ils se sont séparés et elle est partie brièvement avec son bébé papa Cory.

Elle est ensuite sortie avec son petit ami Matt Walker.

Zach et Cheyenne se sont reconnectés pendant la pandémie et ont annoncé leur grossesse quelques mois plus tard.





Il a proposé à Cheyenne en avril dernier lors de sa baby shower avant d’accueillir leur fils Ace.

MAISON DE RÊVE

Les deux ont commencé à construire la maison de leurs rêves en novembre.

Auparavant, Zach a donné aux fans un aperçu de leur manoir, qui est actuellement en construction, en passant par le site pour donner aux fans un aperçu du processus.

La majeure partie du cadre de la maison massive est établie, mais ils ont encore un long chemin à parcourir avant qu’il y ait le moindre signe d’emménagement.

Il y a quelques mois, Cheyenne et Zach ont posté des photos d’eux devant leur terrain.

Sur la première photo, Zach se tenait avec un bras enroulé autour de la star de MTV, tandis que l’autre formait un poing victorieux en l’air.

Sur la deuxième photo, le couple avait l’air ravi et accroupi, les bras tendus sur les côtés pour montrer leur nouveau paysage et leur vue sur les montagnes vallonnées.

Les deux photos ont donné aux fans un aperçu du chantier de construction poussiéreux ainsi que des tracteurs, des planches de bois et des ouvriers en service.

Zach a légendé le message: « Au lieu de mettre des diamants dans ma montre, ma femme et moi avons déblayé de la terre et construit une maison. »

LES ARRESTATIONS DE ZACH

La nouvelle maison sera probablement plus confortable que la cellule de prison que Zach occupait récemment, après avoir été arrêté sur des mandats en cours plus tôt ce mois-ci alors qu’il passait la douane à LAX, alors qu’il avait rompu sa probation dans ses affaires de vol et DUI.

Le soleil peut révéler en exclusivité que le père de Teen Mom OG a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies le 1er septembre 2018.

Et The Sun l’a appris à l’époque, la star de télé-réalité « s’est écrasée dans des voitures en stationnement » et « s’est enfuie de la scène » lors de son arrestation pour conduite sous influence.

Le département de police de Los Angeles a déclaré au Sun: « Le suspect est entré en collision avec plusieurs véhicules en stationnement et s’est enfui des lieux.

« Le suspect a ensuite été localisé et identifié comme le conducteur du véhicule et arrêté. »

Il a également été accusé de conduite sans permis de conduire valide et de vol mineur.

Zach a été détenu sous caution de 67 000 $.

À peine un mois plus tard, le 5 octobre 2018, Zach a de nouveau été arrêté pour un mandat pour délit, avec les accusations supplémentaires de conduite sans permis de conduire valide et de vol mineur.

Et avant cela, il a été frappé par un autre DUI, le 10 septembre 2015, a confirmé le LAPD.

VOL D’IDENTITÉ BUSTE

Le Sun a précédemment rapporté que le père de Teen Mom OG aurait également fui la police lors d’une arrestation distincte pour vol d’identité.

Selon le département de police de Culver City, Zach a été arrêté le 19 août 2019 à 11 h 20 et accusé d’usurpation d’identité et de résistance à l’arrestation.

Le responsable de l’information publique de Culver City a déclaré au Sun: « L’observation de circonstances suspectes, une fouille a révélé des preuves de vol d’identité et Davis s’est enfui des lieux. »

Il a été réservé et détenu sous caution de 10 000 $ avant d’être libéré.

Le département a confirmé que l’affaire était « toujours en attente de résolution » auprès des tribunaux de Los Angeles.

VERROUILLAGE LAX

Zach a été arrêté à LAX le 3 janvier alors que la famille rentrait chez elle après un voyage au Mexique.

La fille de Cheyenne, Ryder, 4 ans, avec Cory Wharton et son fils Ace, 8 mois, avec Zach les a rejoints pour l’escapade.

Selon le bureau du shérif du comté de Los Angeles, sa prochaine date d’audience est prévue pour le 20 octobre 2022.

