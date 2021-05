La maman adolescente Cheyenne Floyd fait craindre un «  travail précoce  » lors d’une fête de fiançailles alors que la crèche du fils de la star est «  enfin terminée  »

TEEN Maman Cheyenne Floyd a révélé que la crèche de son bébé était «enfin terminée» alors qu’elle entrait dans le «dernier mois» de grossesse.

Pourtant le MTV Les copains de la star ont fait craindre que la personnalité de la télévision enceinte n’entre dans un «accouchement précoce» après avoir tout donné dans un jeu de tennis sauvage lors d’une célébration de fiançailles tardive.

Les copains de la star de maman adolescente Cheyenne Floyd ont averti qu’elle pourrait entrer dans un « travail précoce » après un match de tennis sauvage[/caption]

Elle a pris ses histoires Instagram pour donner un aperçu de la pièce achevée, qui semblait digne d’un roi, ainsi que de sa fête tardive.

Dans les scènes de fête, Cheyenne, 28 ans, peut être vue balancer une raquette de tennis autour de sa cuisine alors qu’elle tente de briser un cadeau en forme de bague en diamant en argent suspendu à une vadrouille.

Elle gloussa de joie mais ne parvint pas à ouvrir le cadeau.

En publiant les scènes de son histoire, l’ami de la personnalité de la télé-réalité a écrit que le jeu animé était: «sur le point d’envoyer Cheyenne au début du travail», suivi d’un visage Emoji en pleurs.

La personnalité de MTV, 28 ans, a été vue en train de balancer une raquette de tennis sur un colis en forme d’anneau en argent[/caption]

Cheyenne a confirmé plus tôt qu’elle était dans le « dernier mois » de sa grossesse[/caption]

Cheyenne a posté les scènes sur sa propre page avec la légende: « La merde qui se passe dans notre maison. »

Plus tôt dans la journée, la maman nouvellement fiancée a montré l’image d’un énorme ours en peluche brun qui attendait dans le berceau du tout-petit, avant de capturer de jolies illustrations de lune et des meubles sur les murs.

Un placard blanc frais contenait tous les articles essentiels pour bébé et était rempli de photos de famille, montrant Cheyenne avec son fiancé Zach Davis et sa fille Ryder, quatre ans, dans une sélection de clichés adorables.

Plus tôt cette année, le couple a confirmé leur premier enfant ensemble s’appellera Ace et, en tant que tel, un drapeau bleu et blanc épelant le surnom a été collé sur la fenêtre.

La mère d’un enfant appréciait les célébrations de fiançailles tardives avec ses copains[/caption]

Le fiancé Zach a posé la question à la fête de naissance de leur tout-petit[/caption]

Cheyenne a également donné un aperçu de la crèche de son fils à naître en racontant comment c’était « finalement fait »[/caption]

Il y avait aussi une douce pancarte de bienvenue «bonjour Ace» sur le placard.

De l’autre côté de la pièce, la future maman a installé une table à langer blanche.

Ci-dessus, une illustration précise la signification du mot «frère» avant qu’une autre peinture ne déclare: «Alors l’aventure commence.»

La star de Teen Mom faisait sa tournée Instagram peu de temps après avoir confirmé sur ses histoires qu’elle était dans le «dernier mois» de son voyage de maternité.

D’adorables photos de famille ont pris la place de choix sur les armoires[/caption]

Ace a même une bannière personnalisée sur la vitrine pour l’accueillir[/caption]

Elle a également raconté comment sa fille Ryder était «son monde».

Le couple a été photographié sur d’adorables cupcakes de la fête des mères donnés à Cheyenne par un copain alors qu’ils a fêté ses fiançailles, qui s’est produite lors de la baby shower de son fils à naître.

Ils lui ont offert un superbe gâteau de fiançailles avec des coeurs d’amour glacés épelant la star de télé-réalité et les noms de Zach.

Faisant référence à son travail acharné à la crèche, Cheyenne a écrit dans sa légende de Stories: «Mes amis sont incroyables après la plus longue journée. Merci mesdames.

Un portrait épelant le « frère » du monde a été accroché au mur[/caption]

La pièce a une sensation de lumière et de fraîcheur[/caption]

Elle a ensuite téléchargé une photo d’un cadeau d’anniversaire et a commenté: « Le plat de bague le plus parfait merci. »

Cheyenne et Zach ont célébré leurs fiançailles lors de leur baby shower sur le thème des ours en peluche le dimanche 25 avril.

Il a partagé les nouvelles de son Histoires Instagram alors qu’il filmait sa fiancée exhibant sa superbe bague de fiançailles.

L’énorme diamant scintillait à la lumière du jour et comportait une bande couverte de diamants plus petits.

Plus tôt dans la journée, Cheyenne a décrit sa fille Ryder comme son « monde »[/caption]

Zach a posé la question le 25 avril[/caption]

Cheyenne ne pouvait s’empêcher de montrer sa superbe bague sur Instagram[/caption]





Cheyenne est devenu célèbre alors qu’il était MTVémission de télé-réalité Are You The One.

La star de télé-réalité de 28 ans est également apparue dans l’émission MTV The Challenge: Rivals 3, où elle a rencontré son premier bébé papa – entraîneur de fitness Cory Wharton.

Le couple partage leur fille, Ryder.

Cheyenne a été abandonné de Maman ado en juin 2020, après la réapparition de tweets à caractère raciste. elle a rejoint le salon en janvier 2021 pour Adolescent maman og.