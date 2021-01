Cheyenne Floyd, star de TEEN Mom OG, a déclaré qu’il était «temps d’éduquer» après que Mackenzie McKee ait été critiqué pour avoir fait un commentaire raciste sur le vice-président Kamala Harris.

Mackenzie, 26 ans, a été qualifiée de «raciste» par Adolescent maman og fans quand elle appelé Kamala une femme «de couleur».

Elle a écrit sur sa page Facebook: « Désolé, non. Il y a beaucoup de femmes incroyables dans le monde que mes filles peuvent admirer et voir comme des modèles. Kamala Harris n’est pas l’une d’entre elles.

«Cela me stupéfie que de toutes les femmes de couleur étonnantes dans ce monde, c’est celle qui fait l’histoire.»

Alors que les téléspectateurs de Teen Mom ont déchiré Mackenzie pour le commentaire, sa co-star Cheyenne, 28 ans, s’est tournée vers Twitter pour encourager ses abonnés à «éduquer».

Elle a tweeté: «Il est temps d’avoir une conversation, une forme, quelque chose à éduquer et à éclairer parce que l’ignorance est omniprésente.»

Les adeptes ont supposé que Cheyenne faisait référence aux commentaires de Mackenzie, comme l’un d’eux l’a écrit: «J’espère qu’ils garderont la même énergie avec Mackenzie que Taylor.

L’utilisateur faisait référence au moment où la petite amie de Cory Wharton, le bébé de Cheyenne, Taylor Selfridge, était viré de Teen Mom OG la saison dernière pour les tweets racistes refait surface.

Un autre fan de Teen Mom a demandé: «Répond-elle aux commentaires racistes de Mackenzie?» comme un autre a répondu, « Je suis sûr !!!! »

Cheyenne a utilisé sa plate-forme pour sensibiliser à Black Lives Matter après la mort de George Floyd en mai.

Mackenzie s’est excusé pour les commentaires après avoir reçu la réaction des fans.

Elle a tweeté: «La croissance est appelée et apprend de mon erreur, même si je ne voulais pas de mal plutôt que de me trouver des excuses et de la justifier.

«Je suis reconnaissant d’avoir été appelé pour que je puisse apprendre, grandir, faire et être meilleur.

«Et mes excuses les plus sincères sont dues à tous ceux que j’ai blessés parce que ce n’est pas qui je suis ou mes intentions.

Mackenzie a également écrit dans les commentaires d’Instagram: «Je suis reconnaissant de le savoir maintenant. Merci à tous ceux qui m’ont appelé pour que je puisse apprendre et faire mieux. »

Les fans ont été scandalisés par le commentaire de Mackenzie à l’époque, comme l’un d’eux a tiré: «Mackenzie McKee ‘femmes de couleur’, vous savez mieux.

Un autre a claqué: « F ** KI HATE HER. »

Un troisième a exhorté MTV à la renvoyer: « Sooooo les producteurs de MTV font votre truc et abandonnent cette salope. »

Mackenzie a depuis supprimé son Twitter.