La maman adolescente Cheyenne Floyd dit que son fils nouveau-né Ace est «au-delà de la perfection» et remercie les fans pour «tout l’amour» après sa naissance

La star de TEEN Mom, Cheyenne Floyd, s’est jetée sur son fils nouveau-né, Ace, l’appelant « au-delà de la perfection ».

La star de télé-réalité de 28 ans a accueilli son deuxième enfant – et d’abord avec son fiancé Zach Davis – jeudi.

Cheyenne Floyd a déclaré que son fils nouveau-né, Ace, était «au-delà de la perfection»[/caption]

Rattraper son retard avec ses diverses entreprises, organisations et comptes de médias sociaux, Cheyenne a profité de son histoire Instagram pour informer les fans de tout ce qui se passe.

Pour commencer, la mère de deux enfants, qui a également une fille de 4 ans Ryder avec son ex Cory Wharton, a jailli de son nouveau petit garçon.

« Bonjour », a-t-elle écrit. « Merci beaucoup pour tout l’amour et le soutien entourant l’arrivée d’Ace !

« Il est au-delà de la perfection et nous sommes si heureux d’être à la maison. »

La femme de 28 ans a ajouté dans une mise à jour qu’elle était si reconnaissante envers les fans pour tout leur » amour et soutien « [/caption]

Cheyenne et son fiancé Zach Davis ont accueilli leur fils jeudi[/caption]

Elle a ensuite partagé quelques « mises à jour rapides », notamment qu’elle prévoyait de nouveaux produits pour Nails By Ryder K, son entreprise avec sa fille.

Cheyenne a ajouté que son nouveau podcast, Think Loud Crew, a un nouvel épisode sur chacun des statuts relationnels actuels des hôtes.

Rage Indépendamment de Ry, l’organisation à but non lucratif qu’elle a avec son ex Cory, réapprovisionnera bientôt sa marchandise et fera quelques annonces sous peu.

Après une semaine mouvementée à accueillir leur fils Ace et à ramener le bébé de l’hôpital à la maison, Cheyenne et son fiancé Zach se préparent maintenant à ajouter plus de contenu à leur « folie[y] YouTube de la famille.

Ils prévoient de mettre en ligne de nouvelles vidéos sur leur chaîne cette semaine.

Ils ont partagé la bonne nouvelle du bébé samedi[/caption]

Elle a offert à Ace un couffin de 1 500 $ pour dormir[/caption]

Le samedi, le Maman ado a annoncé l’heureuse nouvelle du bébé, en publiant une série de photos à l’hôpital tenant son nouvel ajout en présence de sa grande sœur Ryder.

Elle a révélé des détails sur la naissance sur la première photo, avec l’inscription : « 27/05/2021. 7 livres 2 onces. Bienvenue dans le monde Ace Terrel Davis.

Dans la légende, elle a déclaré: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut . »

Les fans pensent que le couple fiancé se marie fin 2022[/caption]

Ils ont repéré un calendrier de compte à rebours de mariage dans l’une des nouvelles vidéos YouTube du duo[/caption]

Le nouveau papa Zach a partagé le sentiment de Cheyenne, la remerciant pour leur fils et pour avoir rendu leur famille complète.

Il a commenté son message : « Merci pour le plus beau cadeau d’une vie. J’aime tellement notre famille, nous sommes maintenant au complet mais encore tellement plus à accomplir !!!! «

Cheyenne et Zach ont célébré leur baby shower en avril, où il a surpris sa petite maman en proposant.





Les fans pensent que le Ados Maman OG le couple aura un mariage fin 2022 après avoir repéré un calendrier de compte à rebours dans leur dernier vlog YouTube.

Le mois dernier, le couple a révélé que leur « la planification du mariage a officiellement commencé ! »

La jeune maman a demandé à ses fans d’envoyer des recommandations de créateurs de robes de mariée, ainsi que « tout ce qui concerne le mariage ».