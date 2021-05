Les fans de TEEN Mom ont critiqué Chelsea Houska sur les décorations de sa ferme après avoir repéré ce qui ressemblait à un bol de «pépites de marijuana».

La star de télé-réalité de 29 ans a récemment emménagé dans sa nouvelle maison du Dakota du Sud avec son mari, Cole DeBoer, et ses quatre enfants.

Chelsea Houska a partagé un nouveau regard sur le salon de sa ferme[/caption]

ChelseaLes adeptes de lui l’ont appelée sur son style de design depuis le tout début, qualifiant d’abord l’extérieur de la maison de «moche», et maintenant ils ne sont pas trop satisfaits de l’apparence de l’intérieur non plus.

La fondatrice d’Aubree Says a montré son salon jeudi soir alors qu’une petite séance photo de produit avait lieu.

le Maman ado a partagé un aperçu des «coulisses» de certains nouveaux articles à venir et de la façon dont elle les présente chez elle, mais ce ne sont pas ces articles avec lesquels les fans se sont beaucoup préoccupés, c’était le bol rempli d’une substance verte qu’ils ont repérée .

Dans un plan, Chelsea a montré une table en bois placée derrière son canapé qui avait quelques plantes sur l’étagère du bas et un crâne d’animal et le bol sur l’étagère du haut.

Les fans pensaient que le bol sur une étagère semblait rempli de « pépites de marijuana »[/caption]

Ils l’ont repéré pendant que la maman adolescente regardait « en coulisses » une nouvelle séance photo d’Aubree dit[/caption]

Après avoir vu le plat rempli à ras bord, puis certains, avec une plante verte touffue, certains fans de Reddit ont cru que c’était du pot et se sont moqués d’elle pour cela.

« Putain, je viens de voir ça sur son IG et c’était comme si c’était un bol de oui’d », a écrit un utilisateur. «Un bol géant de pépites.»

Un autre a commenté: «Grand-mère n’a jamais mangé un plat de bonbons comme CELA «

Un troisième a dit de la Adolescent maman 2 décoration de la star: « Mm PUNGENT looking. »

Les fans de Reddit se sont moqués d’elle pour ses choix de conception et de décoration[/caption]

D’autres ont déclaré que «sa maison ne semblait vraiment pas du tout adaptée aux enfants» et ont déclaré que ces choix de décoration étaient «bizarres».

Cependant, tous les fans ne pensaient pas que c’était de la marijuana, car l’un d’eux a plaisanté en disant qu’ils «pensaient que c’était un bol de fleurons de brocoli», et d’autres ont dit que c’était «définitivement de la mousse».

Même pour ceux qui pensent que c’est de la mousse, ils n’approuvent toujours pas, se demandant: «Comment nettoie-t-on même un bol de boules de mousse?

«Cela devient sûrement poussiéreux et dégoûtant. Sa esthétique c’est ennuyeux af »

Chelsea et son mari Cole DeBoer ont récemment emménagé dans leur nouvelle ferme du Dakota du Sud[/caption]

Ils ont partagé des mises à jour en cours de route, et les fans l’ont souvent qualifié de « moche »[/caption]

Le crâne assis à côté du bol n’était plus populaire.

«POURQUOI est la moitié de sa décoration intérieure juste… des choses mortes», a demandé un Redditer. «F *** ing bizarre, mec.

Une seconde a déclaré: « Je déteste vraiment son style de création. »

Un troisième a écrit: «Tout cela semble bon marché et faux. Elle a toujours eu un très mauvais goût.

Chelsea et Cole ont trois enfants ensemble, et elle en a également un issu d’une relation précédente[/caption]

Le couple a accueilli leur fille, Walker, plus tôt cette année[/caption]

Plus tôt cette semaine, Chelsea les tentures murales ont été qualifiées de «merde» après avoir partagé de nouvelles marchandises de sa marque Aubree Says.

La fille de 11 ans de la star de MTV, Aubree, a été vue accrocher une affiche verte sur le mur qui lisait le mot «changements» en caractères cursifs blancs.

Peu de temps après avoir partagé le clip, les fans de Teen Mom 2 se sont rendus sur Reddit pour critiquer le dernier produit de Chelsea.

Un autre a écrit: «La décoration des dortoirs à peler et coller est meilleure que celle-ci. C’est sombre. »

Le récent contrecoup n’est pas la première fois que les fans critiquent l’ancienne star de télé-réalité pour les produits inclus dans sa ligne Aubree Says.

Il y a quelques semaines, les fans ont critiqué les pulls en détresse de Chelsea de la collection.