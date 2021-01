TEEN Mom Chelsea Houska a partagé une photo de sa fille nouveau-née, Walker June, après que son mari, Cole DeBoer, l’ait félicitée pour «avoir créé des miracles».

La maman montre fièrement son nouveau paquet de joie depuis sa naissance.

Chelsea, 29 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une autre photo adorable de sa fille nouveau-née.

La fille reposait sur une paire de bras pendant qu’elle souriait à la caméra au-dessus d’elle.

Elle portait également de minuscules gants blancs pour éviter de se gratter le visage.

Hier encore, le mari de Chelsea, Cole, s’est tournée vers les réseaux sociaux pour la féliciter pour avoir donné naissance à son quatrième enfant.

Avec la photo de lui tenant Walker June, il a écrit: « J’ai toujours voulu être Père. Je n’aurais jamais deviné que je serais béni et doté de 4 beaux enfants.

« Chelsea Houska, merci pour cette vie et la création de miracles. Je t’aime. Je ne sais pas comment ce bon vieux garçon robuste a eu autant de chance que moi, mais je ne pouvais vraiment rien demander de plus.

« Béni avec notre nouvelle petite fille. Elle a un papa qui l’aimera de tout son cœur et plus encore. »

Chelsea a annoncé elle avait accouché mardi soir, révélant que son quatrième enfant était venu un peu plus tôt que prévu.

La star de Teen Mom a partagé une vidéo de sa fille bien bouclée, et Chelsea a sous-titré la vidéo: « Glow bug pendant quelques jours. Cela fait partie de venir un peu tôt. »

Walker devait venir en février, a révélé Chelsea l’année dernière.

La désormais maman de quatre enfants a partagé des tonnes de photos adorables de son nouvel enfant, y compris l’un d’eux quelques minutes après la naissance.

Avec la photo où elle souriait joyeusement, elle a écrit: «Quelle vie nous avons bâtie», avant de taguer son mari.

Walker se reposait sur le Adolescent maman 2 la poitrine de la star tandis que Cole souriait joyeusement vers leur nouveau paquet de joie.

Chelsea a également partagé une photo hilarante de Cole, se moquant du fait qu’il avait dormi la plupart du temps qu’ils étaient à l’hôpital.

Elle a partagé une photo d’un Cole brillant et a écrit: « Quelqu’un me dit pourquoi il dort et est plus fatigué que moi … »

Elle a ensuite partagé une deuxième vidéo de Cole en train de dormir, et a ajouté: « Ne vois même pas cinq minutes plus tard … »

Chelsea et Cole, 32 ans, partagent déjà leur fils Watson, trois ans, et leur fille Layne, deux ans.

Chelsea partage sa fille, Aubree, 11 ans, avec son ex-petit ami, Adam Lind.

Chelsea a emmené ses fans avec elle tout au long de sa quatrième grossesse, partageant régulièrement des clichés de son baby bump en fleurs.

La star de MTV a révélé en août dernier que la famille attendait une autre petite fille, partageant une photo de leur fête de révélation du sexe.