La maman adolescente Chelsea Houska partage une nouvelle photo de sa petite fille Walker après avoir admis que ses enfants avaient eu un « effondrement majeur »

La star de TEEN Mom, Chelsea Houska, a partagé une adorable nouvelle photo de sa petite fille, Walker, après avoir révélé que ses enfants avaient récemment eu une « effondrement majeur ».

La star de télé-réalité de 29 ans, qui a donné naissance à son quatrième enfant en janvier, a parlé des difficultés de jongler avec plusieurs enfants, en particulier lors de sorties en famille.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

Instagram

Chelsea Houska a partagé une nouvelle photo de sa petite fille, Walker[/caption]

Après avoir admis aux fans que s’occuper de quatre enfants n’est pas aussi facile qu’elle essaie souvent de le faire paraître sur les réseaux sociaux, Chelsea a offert une nouvelle photo mignonne de bébé Walker.

La petite était vêtue d’une robe jaune moutarde extensible avec des manches à nouer.

Elle a fait la moue pour la caméra avec ses joues spongieuses bien exposées, alors que ses cheveux étaient retenus dans un bandeau géant en noir et blanc.

Sur son compte Instagram Aubree Says, la mère de quatre enfants a partagé quelques clichés supplémentaires de Walker, ainsi que des frères et sœurs aînés du bébé – Aubree, 11 ans, Watson, quatre ans, et Layne, deux ans.

Référez-vous à la légende

Chelsea partage trois enfants avec son mari Cole DeBoer et un avec l’ex Adam Lind[/caption]

Instagram

La Teen Mom a donné naissance à Walker en janvier[/caption]

Chelsea partage les trois plus jeunes avec son mari Cole DeBoer, tandis qu’elle partage son aîné avec l’ex Adam Lind.

Walker portait la même robe jaune alors qu’elle se blottissait dans une couverture beige et un accessoire de tête différent, celui-ci une enveloppe douce.

Plus tard dans la séance photo, elle a gardé le même foulard mais a enfilé une combinaison grise à manches longues qui disait: « Bonjour, je suis nouvelle ici. »

Elle donna un coup de pied dans ses petites jambes, sourit et glissa ses mains dans ses vêtements doux alors que la caméra s’éloignait.

Instagram

Elle a partagé des clichés dans les coulisses de ses quatre enfants participant à sa nouvelle séance photo Aubree Says[/caption]

Instagram

Aubree, 11 ans, s’est accrochée à Walker alors qu’elles étaient assises ensemble sur un lit[/caption]