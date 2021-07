La maman adolescente Chelsea Houska parle d’avoir sa PROPRE émission de télé-réalité après avoir quitté la série MTV

TEEN Mom 2 alun Chelsea Houska a parlé du potentiel d’avoir sa PROPRE émission de télé-réalité.

L’ancienne star de MTV a quitté la série de téléréalité de longue date l’année dernière après 10 saisons.

Chelsea Houska, ancienne de Teen Mom 2, a parlé du potentiel d’avoir sa PROPRE émission de télé-réalité[/caption]

L’ancienne star de MTV a quitté la série de télé-réalité de longue date l’année dernière après 10 saisons[/caption]

Un fan a demandé Chelsea dans ses histoires Instagram : « Est-ce que Cole et toi feriez un jour votre propre émission ? #downwiththedobers”

Elle a répondu: «Nous ne ferions plus jamais quelque chose qui, par exemple, discuterait de la vie personnelle de nos enfants.

« Mais je pense que nous serions ouverts à faire autre chose si l’opportunité se présentait. »

Chelsea a déclaré: « Nous ne ferions plus jamais rien qui, par exemple, discuterait de la vie personnelle de nos enfants »[/caption]

La semaine dernière, Chelsea a admis qu’elle ne manque pas exactement la série MTV qui l’a lancée dans la gloire[/caption]

La semaine dernière, Chelsea a admis qu’elle ne manque pas exactement la série MTV qui l’a rendue célèbre.

Le désormais ancien la star de télé-réalité s’est éloignée de la série pour «protéger» la vie privée de sa fille aînée Aubree.

Un adepte d’Instagram a demandé Chelsea: « Ça te manque encore d’être sur Teen Mom ? » ce à quoi elle a répondu en secouant simplement la tête, « non ».

En novembre 2020, la mère de quatre enfants a confirmé qu’elle la raccrochait MTV insigne pour de bon.

Chealse et Cole partagent Aubree, 11 ans, Watson, trois ans, Layne, deux ans, Walker, sept mois[/caption]

La carrière post-MTV de l’ex-star de la télévision s’est concentrée sur ses entreprises, notamment Aubree Says et Belle & Rae Co.[/caption]

Chelsea a déclaré à l’époque: « MTV’s Maman adolescente 2 a été une grande partie de ma vie pendant près de 11 ans.

« Après de longues réflexions et discussions avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait notre dernière.

«Nous sommes éternellement reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons dans les meilleurs termes et resterons en contact longtemps après cela… »

Elle a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants envers les fans qui ont suivi notre voyage depuis le début… »





Chelsea a fait ses débuts à la télévision le 16 et enceinte en 2009 avant de rejoindre Maman adolescente 2 en 2011.

Les téléspectateurs l’ont vue élever Aubree, se prendre la tête avec son bébé papa Adam Lind, et finalement épouser Cole DeBoer avant d’accueillir deux autres enfants, Layne et Watson.

Après avoir quitté la série, Chelsea a accueilli son quatrième enfant, fille Walker.

La carrière post-MTV de l’ex-star de la télévision s’est concentrée sur elle entreprises, comprenant Aubrée dit et Belle & Rae Co.