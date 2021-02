La maman adolescente Chelsea Houska montre son ventre trois semaines après l’accouchement et dit aux fans «  ne comparez pas les corps post-partum  »

TEEN Mom Chelsea Houska a montré son ventre trois semaines après avoir donné naissance à sa fille, Walker.

L’ancienne star de télé-réalité a conseillé aux autres nouvelles mamans de ne pas «comparer leur corps après l’accouchement».

Chelsea est apparue dans une vidéo dans des leggings noirs taille haute, qu’elle appelait son « BFF », et un soutien-gorge de sport.

Elle a sous-titré une vidéo d’histoire sur Instagram: «Trois semaines après l’accouchement. Essayer d’accepter et de documenter le processus. Nos corps sont vraiment incroyables.

« Aussi. Tout le monde est différent. NE comparez PAS votre corps post-partum et votre parcours à celui de quelqu’un d’autre. »

Plus tôt cette semaine, Chelsea a admis qu’elle était « hâve et sans douche « alors qu’elle et son mari Cole DeBoer se battent contre 3 millions de dollars procès.

Le Adolescent maman 2 alun, 29 ans, et son mari, 32 ans, sont poursuivis pour avoir prétendument « retenu de l’argent » provenant de promotions sur les réseaux sociaux.

Des documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun montrent également que Chelsea a supplié de retarder la dépôt de procès en raison de sa grossesse et de la naissance de sa fille Walker.

Cole a également été récemment poursuivi pour plus de 2 500 $ pour « défaut de paiement factures d’eau. «

Le dépôt du 8 février 2021 alléguait: «Le 18/11/20, nous lui avons envoyé une carte postale lui demandant d’appeler le bureau. Les 12/10/20 et 1/5/21, nous lui avons envoyé des lettres lui disant qu’il devait payer le solde ou nous contacter pour prendre des dispositions. «

Chelsea a révélé que sa routine quotidienne avait souffert au milieu de l’équilibre d’avoir un nouveau-né au milieu de ses batailles juridiques.

Elle a admis qu’elle portait «les mêmes sweats tout le week-end».

Le MTV star, qui a donné naissance à son quatrième enfant, Walker, le mois dernier, a partagé une photo de retour avec Cole pour célébrer la Saint-Valentin.

Elle a écrit: « Photo de la dernière Saint-Valentin parce qu’aujourd’hui j’ai l’air hagard, sans douche et dans les mêmes sueurs que celles que j’ai vécues tout le week-end. BAISSEZ-VOUS. »

La star de télé-réalité a également admis qu’elle et Cole avaient accidentellement célébré la journée romantique à la mauvaise date.

L’automne dernier, Chelsea a partagé des «tests de produits» pour sa ligne de décoration intérieure Dit Aubree.

Sur la photo, Chelsea a marqué la ligne de décoration intérieure près de ses pantoufles alors que sa fille Layne jouait sur un poney à bascule et sous-titrait le cliché « Faire des tests de produits pour @ aubree.says et YUP c’est confortable! »

Elle a annoncé la ligne en postant: « Dites bonjour à … Aubree dit que je travaille sur ma propre ligne d’articles pour la maison et je suis tellement excitée d’annoncer que c’est ICI!

Avec Walker, les parents partagent également leur fils Watson, quatre ans, et leur fille Layne, deux ans, et Chelsea est maman à fille Aubree, 11 ans, issue de sa précédente relation avec Adam Lind.