La maman adolescente Chelsea Houska installe une caméra pour bébé parce qu’elle a peur de laisser son nouveau-né seul trois ans après le vol à domicile

TEEN Mom 2 étoiles Chelsea Houska a installé une caméra pour bébé dans la maison de sa famille parce qu’elle a peur de laisser sa fille nouveau-née seule.

La jeune femme de 29 ans a pris la décision trois ans après avoir été victime d’un vol à domicile.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Le lundi, Chelsea a documenté le processus de montage de la caméra pour bébé lors de la rénovation de sa maison Compte Instagram.

Tout en berçant sa fille nouveau-née Walker June, l’ex MTV star a dit à ses adeptes que le bébé est « toujours bien éveillé la nuit et dort toute la journée ».

Chelsea a ajouté qu’elle et son mari, Cole DeBoer, avaient un babyphone Nanit Camera, expliquant: « Cela surveille leurs mouvements et tout et il est livré avec un petit truc Breath Wear que vous pouvez enrouler autour de leur poitrine et il surveille leur respiration. »

L’ancien Adolescent maman 2 star a montré à Cole assembler la caméra, ajoutant que le produit est «cher» mais leur donnera «une tranquillité d’esprit avec les bébés».

Chelsea a tourné la caméra sur elle-même alors qu’elle continuait: «Elle dort dans notre chambre avec nous en ce moment dans son petit berceau.

« Mais chaque fois qu’elle fait une sieste ou autre, j’ai toujours l’impression que je dois m’asseoir là et la regarder dormir, c’est pourquoi nous avons cet appareil photo. Pour pouvoir quitter la pièce quand elle fait une sieste. »

Chelsea et Cole se sont mariés en 2016.

La personnalité de la télévision a donné naissance à son quatrième enfant le 25 janvier, tandis que le couple partage également les enfants Watson, trois ans, et Layne, deux ans.

Pendant ce temps, Chelsea partage sa fille, Aubree, 11 ans, avec son ex-petit ami, Adam Lind.

Peu de temps après que Chelsea et Cole aient acheté leur Dakota du Sud maison en juillet 2018, la maison de DeBoer était volé en décembre de cette année.

Chelsea a révélé la nouvelle dans un épisode d’avril 2019 de l’émission MTV, admettant elle craignait d’avoir fait basculer les voleurs off quand elle a posté que la famille était en voyage.

«Nous avons réalisé que notre maison avait été cambriolée pendant notre absence», a déclaré Chelsea, comme l’a rapporté InTouch hebdomadaire.

Le couple a déclaré avoir reconnu que les choses n’étaient pas à sa place à leur retour.

Chelsea a noté que des articles tels que des bijoux, un bracelet de perles et des sacs avaient été volés, bien que les ordinateurs portables de la maison aient été laissés pour compte.

Le bureau du shérif du comté de Turner a confirmé à Radar que les policiers ont répondu aux informations faisant état d’un vol au domicile le 30 décembre 2018 juste avant 23 heures.

Chelsea a déclaré qu’une autre maison à proximité avait été cambriolée, mais les flics ont déclaré qu’il était « difficile de savoir » si les deux étaient liés.

Près de quatre mois après l’effraction, les flics ont déclaré qu’ils étaient toujours à la recherche du voleur.

Le porte-parole a déclaré à Radar: « Nous avons vérifié quelques pistes, en attente de plus d’informations ou d’un coup sur des objets volés. De préférence, nous trouvons quelqu’un. »

« Nous ne voulons pas donner de détails tant que nous ne pourrons pas trouver un suspect ou y attacher une personne », a ajouté le porte-parole.