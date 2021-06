La maman adolescente Chelsea Houska et son mari Cole DeBoer ont une «soirée rendez-vous» avec leur petite fille Walker, 4 mois

TEEN La maman Chelsea Houska et son mari Cole DeBoer ont eu une « soirée rendez-vous » avec leur petite fille Walker, quatre mois.

Chelsea, 29 ans, a partagé une multitude d’histoires sur Instagram de son romantique « un rendez-vous romantique. »

8 Cole a partagé un rire avec Walker Crédit : Instagram/Chelsea Houska

8 Chelsea tenait Walker dans son bras Crédit : Instagram/Cole DeBoer

Cole a placé un jouet pour bébé sur la table pour que Walker puisse jouer avec.

Dans l’histoire suivante sur Instagram, Walker a soudainement ri, ce qui a également fait rire un peu son père.

Après que les assiettes aient été portées sur leur table, le couple a trinqué ensemble.

Cole a également partagé un doux moment de Chelsea tenant le bébé sur son Instagram histoire.

8 Cole et Chelsea ont eu une « soirée rendez-vous » romantique Crédit : Instagram/Chelsea Houska

La star de télé-réalité a sous-titré l’instantané : #DateNight » et « My Sweeties ».

Cole et Chelsea partagent Watson quatre, Layne, deux et bébé Walker.

Chelsea est aussi la mère de sa fille Aubree, 11 ans, avec son ex, Adam Lind, 31.

Récemment, le Maman ado star a partagé un adorable nouveau cliché de sa petite fille.

8 Chelsea enroula ses bras autour d’Aubree Crédit : Instagram

La personnalité de la télévision avait donné naissance à son quatrième enfant en janvier.

Walker était vêtue d’une robe jaune moutarde extensible avec des manches nouées.

Les cheveux du bébé étaient retenus par un serre-tête noir et blanc géant.

Sur la photo suivante, Walker s’est blottie dans une couverture beige et avait une enveloppe douce autour de sa tête.

8 Walker portait une combinaison qui disait « Bonjour, je suis nouveau ici » Crédit : Instagram

Le bambin portait alors une combinaison grise à manches longues qui disait : « Bonjour, je suis nouveau ici. »

Dans un autre claquement, Aubree a tenu le bébé sur ses genoux et lui a chatouillé le menton.

Aubree a coloré ses cheveux différemment et passé au violet plus tôt cette semaine.

8 Aubree, Watson, Chelsea, Cole et Layne se photographient ensemble Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Tout en mentionnant la nouvelle coiffure de sa fille, Chelsea a légendé la photo: « Les vacances d’été appellent une côtelette et des cheveux violets pour Aubree. »

Récemment, Chelsea a admis avoir passé un moment chaotique avec sa famille lors d’un voyage de pêche.

La star de la télévision a avoué que les enfants avaient eu « une crise majeure et une éruption de caca » lors de leur sortie en famille.

Heureusement, le MTV star a pu renverser la vapeur avec ce qui aurait pu être un voyage apparemment désastreux.

8 Aubree a appris à Watson et Layne comment utiliser une canne à pêche Crédit : INSTAGRAM/CHELSEA HOUSKA

Chelsea a énuméré tout ce qui s’était mal passé dans la légende, de la prise de « merde » à « zéro poisson ».

Malgré tous ses problèmes, la star de Teen Mom a admis que sa famille « a quand même réussi à passer le meilleur moment ».

Dans les clichés, Aubree a réussi à montrer à Watson et Layne comment utiliser la canne à pêche.

Dans l’ensemble, Chelsea a estimé qu’elle avait « créé de très bons souvenirs ».

Chelsea avait déjà partagé des photos d’une soirée cinéma en famille dans la nouvelle ferme où ils ont emménagé.

Chelsea a légendé le message: « Je peux sentir l’attitude préadolescente sur cette photo. Mais pour de vrai… les soirées cinéma sont les meilleures.

« Nous avons regardé Cruella et c’était TELLEMENT bon, je me suis endormi à mi-chemin à cause de qui je suis en tant que personne, mais la première moitié était si bonne lol »