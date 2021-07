La maman adolescente Chelsea Houska donne aux fans un aperçu de sa magnifique ferme du Dakota du Sud avec des chèvres, un cochon et plus

TEEN Mom Chelsea Houska a donné à ses fans un aperçu de sa magnifique ferme du Dakota du Sud, comprenant des chèvres, un cochon et plus encore.

le Maman adolescente 2 alun a posté des vidéos sur son Instagram Histoires de ses enfants profitant de la vie à la ferme tout en toilettant les animaux.

7 Teen Mom Chelsea Houska – ici avec sa fille Aubree – et son mari Cole DeBoer ont emménagé dans la ferme de leurs rêves en décembre 2020 Crédit : Chelsea Houska/Instagram

7 L’ex star de MTV a posté des vidéos sur son Instagram Histoires de ses enfants en train de toiletter leurs animaux de ferme Crédit : Instagram / @chelseahouska

Après avoir donné à ses partisans une vue rapprochée de ses deux vaches Highland, elle a tourné la caméra vers ses filles, Aubree, 12 ans, et Layne, deux ans, en brossant les cheveux de l’une d’entre elles.

Le EX MTV La star a ensuite montré une vidéo de son fils, Watson, en train de brosser les cheveux d’une de leurs nombreuses chèvres.

On entend l’enfant de 4 ans dire: « Je pourrais brosser ce gars toute la journée », tout en souriant d’une oreille à l’autre.

7 Ils possèdent des porcs, des chèvres, des vaches et d’autres animaux de la ferme Crédit : Instagram / @downhomedeboers

7 Un autre regard sur leurs animaux Crédit : Instagram / @chelseahouska

7 Le fils de Chelsea, Watson, profite de la ferme Crédit : Instagram / @chelseahouska

L’ancienne star de télé-réalité et son mari, Cole DeBoer, construit leur maison de ferme de rêve où ils ont emménagé en décembre 2020.

Chelsea et Cole ont acheté un terrain à Vermillion, dans le Dakota du Sud et ont commencé construire dessus début 2020.

Le couple fans mis à jour sur le processus de construction et de décoration.

BIEN LA PROPRIÉTÉ

La ferme a des planchers de bois franc partout, tandis que la cuisine a des armoires blanches avec un îlot noir pour le contraste, des appareils électroménagers en acier inoxydable et des comptoirs en granit.

Le salon a une cheminée en brique noire et des fenêtres jusqu’au plafond.

La maison a une ambiance de ferme moderne partout.

Les parents de quatre a répertorié leur ancienne ferme du Dakota du Sud le 2 juin, selon Agent immobilier.

Ils ont acheté la maison pour 435 000 $ en juin 2018, et la maison de 3 466 pieds carrés compte six chambres et deux salles de bain.

Le couple est également parent d’une fille, Walker, âgée de cinq mois.

7 Chelsea et Cole ont mis en vente leur ancienne ferme du Dakota du Sud en juin Crédit : Instagram