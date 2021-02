La maman TEEN Chelsea Houska a déclaré qu’elle « se balançait toujours le ventre » alors qu’elle montrait son corps post-bébé cinq jours après l’accouchement.

La star de télé-réalité a donné naissance à sa fille Walker June, son quatrième enfant, la semaine dernière.

Chelsea, 29 ans, a flashé son estomac cinq jours seulement après avoir accouché dans une publication Instagram.

Montrant les courbes de sa mère, elle a soulevé son sweat à capuche marron pour révéler son ventre pour un selfie.

Chelsea, qui a montré ses jambes toniques dans des leggings, a écrit: « Gardons-le aussi réel, vrai lol. Je veux le garder ouvert et intime ce voyage post-partum. Le ventre toujours froid. »

Elle a ajouté dans un autre article: « 5 jours après l’accouchement. Toujours en train de bercer un ventre qui a l’air un peu enceinte et d’énormes seins de lait. »

Elle a montré sa silhouette post-grossesse quelques jours à peine après son annonce elle avait accouché lundi soir.

Elle a révélé que son quatrième enfant était venu un peu plus tôt que prévu.

La Maman ado La star a partagé une vidéo de sa fille bien bouclée, et Chelsea a sous-titré la vidéo: « Glow bug pendant quelques jours. Cela fait partie de venir un peu tôt. »

Walker devait venir en février, a révélé Chelsea l’année dernière.

La maintenant maman de quatre enfants a partagé des tonnes de photos adorables de son nouvel enfant, y compris l’un d’eux quelques minutes après la naissance.

Avec la photo où elle souriait joyeusement, elle a écrit: «Quelle vie nous avons bâtie», avant de taguer son mari.

Walker se reposait sur le Adolescent maman 2 la poitrine de la star tandis que Cole souriait joyeusement vers leur nouveau paquet de joie.

Chelsea a également partagé une photo hilarante de Cole, se moquant du fait qu’il avait dormi la plupart du temps qu’ils étaient à l’hôpital.

Elle a partagé une photo d’un Cole brillant et a écrit: « Quelqu’un me dit pourquoi il dort et est plus fatigué que moi … »

Chelsea et Cole, 32 ans, partagent déjà leur fils Watson, 3 ans, et leur fille Layne, 2 ans.

Chelsea partage sa fille, Aubree, 11 ans, avec son ex-petit ami, Adam Lind.