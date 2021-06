TEEN Mom 2 alun Chelsea Houska a critiqué les mamans honteuses et a déclaré « c’est bien de remettre les gens à leur place ».

La femme de 29 ans a expliqué comment elle gère la réception de commentaires « méchants » dans une nouvelle interview.

En parlant à Nous hebdomadaire, Chelsea partagé pourquoi elle ne répond pas à ses critiques en ligne.

le MTV star a déclaré au point de vente: « Vous ne devriez pas [reply] parce que c’est de la merde.

« Parfois, c’est bien de remettre les gens à leur place s’ils disent quelque chose de méchant et que vous voulez juste dire quelque chose en retour… mais il est toujours préférable de prendre la grande route. »

Chelsea a ajouté qu’elle avait reçu « tellement » de critiques de la part d’étrangers, partageant : « Nous sommes dans une émission intitulée Maman ado. Nous avons tout entendu.

La récente interview n’est pas la première fois que Chelsea explique comment elle traite les trolls en ligne, comme elle l’a déjà dit. Nous hebdomadaire en août 2020 à propos du contrecoup qu’elle a reçu à la suite de sa quatrième grossesse.

Elle a dit : « Il y a toujours des commentaires du genre : ‘Elle est encore enceinte ?’

«Je pense que beaucoup de gens nous considèrent ou pensent encore comme étant ces jeunes mamans ou adolescentes. J’étais comme, ‘Je veux dire, je suis marié.’ Alors… ça me fait juste craquer. Les gens ne réalisent tout simplement pas que nous avons presque 30 ans, je pense, et que nous sommes mariés, et que nous ne sommes plus des adolescents. »

Chelsea a épousé son mari Cole DeBoer en 2016, alors qu’ils partagent trois enfants : Watson, quatre ans, Layne, deux ans et Walker, quatre mois.

le Maman adolescente 2 alun est également la mère d’une fille de 11 ans, Aubree, avec l’ex Adam Lind.

Chelsea est devenue célèbre en jouant dans 16 & Pregnant puis Teen Mom 2.

Les premières saisons de la série ont documenté sa relation tendue avec Adam, dont elle s’est finalement séparée.

Adam a continué à apparaître dans la série au fil des ans alors que les ex coparentaient Aubree ensemble.

En octobre, il a été confirmé que Chelsea et sa famille quittaient l’émission MTV.

Elle a révélé la nouvelle aux producteurs plus tôt ce mois-ci, mais la plupart des acteurs et de l’équipe l’ont découvert en filmant virtuellement l’émission de retrouvailles de la saison 10.

Des sources proches de Les Ashley a déclaré: «Les filles filmaient depuis leur domicile, avec le Dr Drew [Pinsky] et Nessa, et à la fin quand toutes les filles étaient à l’écran avec [the hosts], ils ont laissé Chelsea leur faire son annonce.

« Chelsea a dit à tout le monde qu’elle avait décidé qu’il était préférable pour sa famille de quitter la série, et que c’était une décision très difficile, mais qu’elle avait l’impression qu’un poids avait été levé de ses épaules.

La source a ajouté : « Les filles étaient toutes favorables à sa décision, mais personne d’autre n’a annoncé qu’elles partaient.

« Il est évident que la vie de Chelsea ne correspond plus vraiment à la série, cependant. »

