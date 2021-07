La maman adolescente Chelsea Houska applaudit le troll qui lui demande «ce qui est arrivé» à ses cheveux noirs après avoir abandonné ses mèches rouges

TEEN Mom Chelsea Houska a applaudi le troll qui lui a demandé « ce qui est arrivé » à ses cheveux noirs après qu’elle ait abandonné ses mèches rouges.

Chelsea, 29 ans, a récemment dirigé une session de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram.

Chelsea a dit « rien n’est arrivé à mes nouveaux cheveux noirs »[/caption]

Chelsea photographiée avec ses cheveux roux[/caption]

Un fan a demandé : « Qu’est-il arrivé à vos nouveaux cheveux noirs ?

le Maman adolescente 2 la star a applaudi et a déclaré: « Rien n’est arrivé à mes nouveaux cheveux noirs. »

La star de télé-réalité a expliqué qu’elle avait les cheveux roux « depuis si longtemps » et que la couleur était « décolorée », ce qui était « normal ».

Chelsea a mentionné qu’elle « teindrerait » ses cheveux « plusieurs fois » et qu’ils « colleraient mieux ».

Récemment, la star de la télévision a partagé son look « naturel » et ses cheveux noirs pendant la week-end du 4 juillet.

Alors qu’elle était sur la plage avec sa famille, Chelsea a montré ses mèches bouclées sombres comme elle l’avait fait avec un chapeau et des lunettes de soleil.

En plus de ses cheveux noirs tressés, elle avait également deux petits anneaux dans le nez lorsqu’elle portait son bébé.

Ados Mom les fans ont sauté sur le rubrique commentaires sur Reddit pour louer le nouveau look de Chelsea.

Un fan a déclaré: « Elle a fière allure. J’adore les cheveux.

Un autre fan a déclaré: «C’est le plus naturel dans lequel elle a regardé… peut-être pour toujours depuis qu’elle est sur TM? J’espère qu’elle l’embrasse, ça a l’air fabuleux.

Une troisième personne a écrit: « Perroqueter ce que tout le monde dit… mais bon sang, elle est superbe avec cette couleur de cheveux. »

C’était un 180 complet de la part des fans alors qu’ils réagissaient durement envers Chelsea et son bronzage en spray « orange ».

Auparavant, la maman de quatre enfants a récemment abandonné ses cheveux roux et les a colorés en noir.

Chelsea avait un bronzage encore plus foncé, ce dont les fans n’étaient pas trop ravis.

Chelsea, Layne, Cole, Aubree et Watson photographiés ensemble[/caption]

Les fans ont accepté et ont déclaré: «Regardez ses mains. Celui qui pend, vous pouvez voir la paume de la main est VISIBLEMENT plus léger et celui qui tient le téléphone semble avoir des résidus de bronzage sur les articulations. J’aime Chelsea mais c’est mauvais.

Ce n’est pas la seule question que le MTV star a répondu pendant son Séance de questions-réponses.

Un autre fan a demandé : « Pensez-vous que vous aurez d’autres enfants à l’avenir ?

Les actions 16 & Enceinte Aubrée, maintenant 11 ans avec son ex-petit ami, Adam Lind.

Chelsea partage également Watson, trois ans, Layne, deux ans et maintenant Walker, sept mois, avec son mari Cole DeBoer, 33.

Pendant le trajet en voiture, Chelsea a déclaré: «C’est la question la plus posée que nous avons toujours, toujours… si nous allons avoir plus d’enfants, pensons-nous que nous allons avoir plus d’enfants.





« Je dirais que nous ne pensons pas que nous en aurons plus… »

Cole l’interrompit et intervint: « Mais vous savez, si nous le faisons, nous le faisons. »

Chelsea était d’accord avec son mari et a ajouté: « Oui, qui sait. »

Chelsea et Cole ont répondu s’ils auraient « d’autres enfants »[/caption]