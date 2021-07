TEEN Mom Chelsea Houska a admis qu’elle ne manque pas exactement la série MTV qui l’a rendue célèbre.

Le désormais ancien la star de télé-réalité a quitté le programme pour « protéger » la vie privée de sa fille aînée Aubree.

La femme de 29 ans s’est tournée vers ses histoires Instagram pour répondre à diverses questions des fans, mais l’une d’elles a fait tourner les têtes.

« Tu manques encore d’être sur Teen Mom ? » a demandé un utilisateur, ce à quoi Chelsea a répondu en partageant simplement un court extrait d’elle secouant la tête, « non ».

En novembre 2020, la mère de quatre enfants a confirmé qu’elle la raccrochait MTV insigne pour de bon.

Elle a déclaré à l’époque: » Teen Mom 2 de MTV a été une grande partie de ma vie pendant près de 11 ans.

« Après de longues réflexions et discussions avec ma famille et mes amis, Cole et moi avons décidé que cette saison serait la dernière.

« Nous sommes éternellement reconnaissants envers MTV et notre équipe, qui sont comme une famille pour nous. Nous nous séparons dans les meilleurs termes et resterons en contact longtemps après cela… »

Elle a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir pu partager notre histoire et sommes très reconnaissants envers les fans qui ont suivi notre voyage depuis le début… »

Une source dira plus tard L’Ashley cette La sortie de Chelsea avait beaucoup à voir avec sa fille de 11 ans.

L’initié a déclaré au point de vente: « Chelsea était de plus en plus préoccupée par le fait qu’Aubree soit devant la caméra, maintenant qu’elle est plus âgée.

« Elle a toujours su qu’elle quitterait la série une fois qu’Aubree aurait atteint un certain âge. Elle ne voulait pas qu’elle traverse la puberté devant la caméra et soit soumise à des commentaires blessants et parfois effrayants de la part des téléspectateurs. »

Chelsea a fait ses débuts à la télévision le 16 et enceinte en 2009 avant de rejoindre Maman adolescente 2 en 2011.

Les téléspectateurs l’ont vue élever Aubree, se prendre la tête avec son bébé papa Adam Lind, et finalement épouser Cole DeBoer avant d’accueillir deux autres enfants, Layne et Watson.

Après avoir quitté la série, Chelsea accueillir son quatrième enfant, fille Walker.

La carrière post MTV de l’ex star de la télévision s’est concentrée sur elle entreprises, comprenant Aubrée dit et Belle & Rae Co.

cependant, Chelsea et Cole ont également rencontré des problèmes, car ils sont actuellement poursuivi par la société de conseil Envy pour 3 millions de dollars pour avoir prétendument retenu de l’argent provenant de promotions sur les réseaux sociaux.

Même avec le procès non résolu, Chelsea reste l’une des stars les plus populaires de la série MTV, bien que, elle reçoit beaucoup de haine même après avoir arrêté.

En parlant à Nous hebdomadaire, Chelsea a expliqué pourquoi elle ne répondait pas à ses critiques en ligne.

L’ancienne personnalité de la télévision a déclaré : « Vous ne devriez pas [reply] parce que c’est de la merde.

« Parfois, c’est bien de remettre les gens à leur place s’ils disent quelque chose de méchant et que vous voulez juste dire quelque chose en retour… mais il est toujours préférable de prendre la grande route. »

Chelsea a ajouté qu’elle avait reçu « tellement » de critiques de la part d’étrangers, partageant : « Nous sommes dans une émission appelée Teen Mom. Nous avons tout entendu.