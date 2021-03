« Et cette fois, je ne me sentais tout simplement pas comme ça. Je me sentais confiant et je sens que je connais mon corps et que j’aime le processus qu’il traverse, vous savez, au début, vous savez, ce n’est pas le corps que vous ‘ vous avez l’habitude de voir et c’est OK et vous n’avez même pas à l’aimer

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy