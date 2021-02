CHELSEA Houska a admis que son fils, Watson, n’était «pas très intéressé» à tenir sa petite sœur d’une semaine, Walker June.

La Adolescent maman 2 star, 29 ans, a révélé que l’enfant de trois ans était un peu plus «décontracté» en ce qui concerne le nouveau-né.

Chelsea partagea un doux cliché noir et blanc de Watson embrassant Walker sur le dessus de sa tête alors qu’elle était emmaillotée dans des couvertures.

« Watson est beaucoup plus décontracté en ce qui concerne le bébé », MTV alun a écrit sur ses histoires Instagram.

«Il aime juste la regarder, pas très intéressé à la tenir… Mais de temps en temps… il se faufilera dans un doux moment.

Chelsea a révélé Les frères et sœurs de Watson – Layne, deux ans, et Aubree, 11 ans – sont plus pratiques avec Walker, avec Layne faisant même référence au tot comme son «bébé».

Chelsea et son mari Cole DeBoer a accueilli Walker June le lundi 25 janvier.

L’ancien Maman ado La star a partagé une photo intime d’elle et de Cole peu de temps après avoir donné naissance à Walker.

Elle a légendé le claquement souriant: « Quelle vie nous avons construite.

« Walker June. 6lbs 1oz. Elle a décidé qu’elle voulait partager un anniversaire avec son grand frère, Watson et nous a surpris en venant hier soir. »

Cole a partagé les mêmes photos et a écrit: «Béni avec un autre petit ange! Notre douce petite fille. Walker June DeBoer. J’ai volé mon cœur immédiatement! Je t’aime @chelseahouska.

Chelsea partage Layne et Watson avec Cole et Aubree avec son ex-petit ami, Adam Lind.

Walker est née le jour même où Chelsea a lancé sa nouvelle ligne de vêtements pour la maison Aubree Says.

Elle a confirmé lundi qu’elle serait « prendre quelques semaines de congé pour s’adapter à la vie de famille de six. «

« Hé vous tous, nous allons passer quelques semaines de congé pendant que nous nous adaptons à la vie de famille de six personnes », a-t-elle partagé sur Instagram.

« Je suis ravi de vous présenter Walker très prochainement. Nous adorons voir notre première collection chez vous!

« Merci beaucoup pour tout votre soutien. »