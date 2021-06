La maman adolescente Chelsea Houska admet que ses enfants ont eu une « fusion majeure et une éruption de caca » lors d’un voyage de pêche

TEEN Mom Chelsea Houska a admis que ses enfants avaient eu «une crise majeure et une éruption de caca» lors d’un voyage de pêche.

Chelsea, 29 ans, a réussi à renverser la vapeur avec ce qui aurait pu être un voyage apparemment désastreux.

Aubree a montré à Watson et Layne comment utiliser une canne à pêche[/caption]

Chelsea a donné naissance à son quatrième enfant, Walker[/caption]

La star de MTV a énuméré tout ce qui s’était mal passé dans la légende : de la gestion du « merde » à la capture de « zéro poisson ».

La personnalité de la télévision a partagé des instantanés de ses adorables enfants souriant alors qu’ils jouaient près de l’eau.

Dans l’un des clichés, Layne, deux ans, avait un énorme sourire sur le visage tout en tenant un ver dans sa main.

Chelsea a admis avoir fait face à une « éruption de merde » lors de son voyage de pêche[/caption]

Dans le cliché suivant, Aubree, 11 ans, a montré à Watson, quatre ans, et à Layne comment utiliser la canne à pêche.

Malgré les inconvénients, l’ancien Maman adolescente 2 La star a admis que sa famille « a quand même réussi à passer le meilleur moment ».

Dans l’ensemble, la personnalité de la télévision a estimé qu’elle avait « créé de très bons souvenirs ».

Chelsea et Adam photographiés ensemble[/caption]

Chelsea est la mère de sa fille Aubree avec l’ex Adam Lind.

La star de MTV partage Watson, Layne et bébé Walker, trois mois, avec son mari Cole DeBoer, 33 ans.

Récemment, Chelsea a partagé des photos d’une soirée cinéma en famille dans la nouvelle ferme où ils ont emménagé.

Chelsea a légendé le message: « Je peux sentir l’attitude préadolescente sur cette photo. Mais pour de vrai… les soirées cinéma sont les meilleures.

Cole et Chelsea ont pris une photo de groupe avec Walker, Aubree, Layne et Watson[/caption]

« Nous avons regardé Cruella et c’était TELLEMENT bon, je me suis endormi à mi-chemin à cause de qui je suis en tant que personne, mais la première moitié était si bonne lol »

Les fans sur Reddit ont trollé le Maman ado star avec la façon dont elle a planifié la soirée cinéma.

Les fans ont contesté lorsque Chelsea a appelé Aubree pour avoir apparemment été bouleversée et lui avoir donné une « attitude ».

Parce que tout le monde portait des tenues assorties, les fans ont supposé que la star de télé-réalité avait «organisé» la réunion de famille pour les médias sociaux.

Chelsea et sa famille ont emménagé dans une nouvelle ferme[/caption]

Un fan a déclaré: « Même cela semble mis en scène. »

Un autre a déclaré: « La vie de Chelsea est une photo Instagram. »

Un autre commentateur a écrit : « Oui, tout dans sa vie est une scène pour Instagram. Et honnêtement, même si Aubree était en fait folle de quelque chose dans cette image. À mon avis, cela va à l’encontre de ce dont elle a parlé dans le passé.

« Comment pourrait-elle se préoccuper de la vie privée d’Aubree si elle prend un vrai moment d’Aubree en colère et l’utilise pour Instagram ? »

Les fans se sont moqués de Chelsea pour avoir organisé une soirée cinéma en famille à la ferme[/caption]





Chelsea a pris une photo avec Aubree[/caption]

Le mois dernier, l’alun Teen Mom a dénudé son ventre plat dans un soutien-gorge de sport et un short de motard moulant.

La star de télé-réalité se remettait en forme après avoir accueilli son quatrième enfant, Walker.

Il y a quelques mois, Chelsea a affirmé qu’elle se sentait « très déformée » et besoin de commencer à travailler.