Les FANS ont critiqué la star de Teen Mom, Chelsea Houska, pour avoir gardé un «bol de bois» sur le sol de sa maison, malgré quatre enfants qui couraient partout.

La jeune femme de 29 ans et sa famille ont récemment emménagé dans une nouvelle ferme du Dakota du Sud, et beaucoup de ses partisans l’ont qualifiée de «moche».

Non seulement les fans trouvent cette décoration peu attrayante, mais ils pensent qu’il est «dangereux» pour elle de l’avoir autour de ses enfants.

La mère de quatre enfants partage Aubree, 11 ans, avec son ex Adam Lind, et ses enfants Watson, quatre ans, Layne, deux ans et Walker, trois mois, avec son mari Cole DeBoer.

Dans un nouveau cliché Instagram mardi, ChelseaLa petite fille de la jeune fille a posé à quelques mètres devant un «plat pour chien surdimensionné plein de bois», vêtue d’un ensemble entièrement noir et les pieds nus.

Layne leva les yeux vers sa mère et sembla un peu choquée par quelque chose.

Adolescent maman 2 Les fans de Reddit ont qualifié la décoration de «danger pour la sécurité» et ont critiqué Chelsea pour l’avoir incluse dans sa nouvelle ferme.

Un utilisateur a écrit: «Personnellement, je ne voudrais pas que ça se passe avec de jeunes enfants, et c’est moche.»

Un deuxième a expliqué: «Ce n’est pas un gros problème jusqu’à ce qu’un tout-petit trébuche et tombe face première dans un bol de bois. C’est une phrase que je n’aurais jamais pensé dire ou taper. «

Un autre, faisant référence au plus jeune enfant de Chelsea, Walker, a noté: «C’est dangereux, surtout avec un petit qui va bouger et ne comprend pas qu’il faut ne pas y toucher.

D’autres n’aimaient tout simplement pas le style, qualifiant les bois dans un plat de «terribles», ajoutant qu’ils étaient «tellement confus par cette esthétique de ferme du désert».

La semaine dernière, Chelsea a montré un autre aspect de cette esthétique – un crâne d’animal et ce que Redditers pensait être un bol de «pépites de marijuana».

La fondatrice d’Aubree Says a montré son salon jeudi soir alors qu’une petite séance photo de produit avait lieu.

le Maman ado a partagé un regard «dans les coulisses» de quelques nouveaux objets à venir, mais ce ne sont pas ces objets avec lesquels les fans se sont beaucoup préoccupés, c’était le bol rempli d’une substance verte qu’ils ont repérée.

Après avoir vu le plat rempli à ras bord, puis certains, avec une plante verte touffue, certains fans de Reddit ont cru que c’était du pot et se sont moqués d’elle pour cela.

« Putain, je viens de voir ça sur son IG et c’était comme si c’était un bol de oui’d », a écrit un utilisateur. «Un bol géant de pépites.»

Un autre a commenté: «Grand-mère n’a jamais mangé un plat de bonbons comme CELA «

Cependant, tous les fans ne pensaient pas que c’était de la marijuana, car l’un d’eux a plaisanté en disant qu’ils «pensaient que c’était un bol de fleurons de brocoli», et d’autres ont dit que c’était «définitivement de la mousse».





Le crâne assis à côté du bol n’était plus populaire.

«POURQUOI est la moitié de sa décoration intérieure juste… des choses mortes», a demandé un Redditer. «F *** ing bizarre, mec.

Une seconde a déclaré: « Je déteste vraiment son style de création. »