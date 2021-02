La maman adolescente Chelsea Houska a bouleversé cette fille Aubree, 11 ans, préférerait regarder des vidéos de Harry Styles plutôt que de passer du temps avec elle

TEEN Mom Chelsea Houska était contrariée que sa fille aînée Aubree, 11 ans, préfère regarder des vidéos de Harry Styles plutôt que de passer du temps avec elle.

Aubree est récemment devenue une grande sœur après que Chelsea a donné naissance à son quatrième enfant, Walker June.

Chelsea, 29 ans, a partagé une chaîne de texte entre elle et sa fille aînée après avoir offert de passer du temps de qualité ensemble en regardant la télévision et en mangeant du pop-corn ensemble.

Dans les textes, Aubree lui a dit qu’elle voulait rester au premier étage parce qu’elle regardait des vidéos One Direction.

Avec la chaîne de texte, la mère de quatre enfants a écrit: « Un jour, ils sont jeunes et vous passez des soirées cinéma dans votre lit et le lendemain, ils vous abandonnent pour regarder One Direction et Harry Styles. »

Elle a ensuite partagé un Boomerang où Aubree était par terre avec sa nouvelle petite sœur et une légende qui disait: « Le seul moment où elle passera avec nous, c’est quand le bébé est réveillé. »

Aubree est la première fille de Chelsea, qu’elle a eue avec son petit ami de lycée, Adam Lind.

La star de Teen Mom 2 est maintenant mariée à Cole DeBoer et ils partagent trois enfants ensemble.

Il y a quelques jours, Chelsea a montré son corps trois semaines après l’accouchement à son quatrième enfant.

Elle a sous-titré la vidéo de l’histoire Instagram: «Trois semaines après l’accouchement. Essayer d’accepter et de documenter le processus. Nos corps sont vraiment incroyables.

« Aussi. Tout le monde est différent. NE comparez PAS votre corps post-partum et votre parcours à celui de quelqu’un d’autre. »

Plus tôt cette semaine, Chelsea a admis qu’elle était « hagarde et sans douche » alors qu’elle et Cole se battent contre 3 millions de dollars procès.

Le Adolescent maman 2 alun et son mari, 32 ans, sont être poursuivi pour avoir prétendument «retenu de l’argent» provenant de promotions sur les réseaux sociaux.

Les documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun montrent également Chelsea a supplié de retarder le dépôt du procès en raison de sa grossesse et de la naissance de sa fille Walker.

Cole était aussi récemment poursuivi pour plus de 2 500 $ pour «défaut de paiement des factures d’eau.«

Le dépôt du 8 février 2021 alléguait: «Le 18/11/20, nous lui avons envoyé une carte postale lui demandant d’appeler le bureau. Les 12/10/20 et 1/5/21, nous lui avons envoyé des lettres lui disant qu’il devait payer le solde ou nous contacter pour prendre des dispositions. «

Chelsea a révélé que sa routine quotidienne avait souffert au milieu de l’équilibre d’avoir un nouveau-né au milieu de ses batailles juridiques.

Elle a admis qu’elle portait «les mêmes sweats tout le week-end».