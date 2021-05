La maman adolescente Catelynn Lowell se moque d’un troll qui l’a qualifiée de «  poubelle  » pour «  avoir abandonné sa fille  »

Catelynn Lowell, la star de maman adolescente, s’est moquée d’un troll qui l’a qualifiée de «poubelle» pour «avoir abandonné sa fille».

Catelynn et son mari Tyler Baltierra ont abandonné leur fille aînée, Carly, pour adoption en 2009.

Catelynn a ri d'un troll qui l'a qualifiée de « poubelle » pour avoir « abandonné sa fille »

Tyler et Catelynn ont abandonné leur fille aînée pour adoption en 2009

Un troll a attiré l’attention de la star de Teen Mom OG sur Twitter quand ils ont écrit: «Vous êtes tous les deux des ordures … vous avez abandonné votre fille et vous ne devriez pas être autorisé à garder vos autres enfants, ils devraient vous être enlevés … de vrais morceaux de merde. »

La jeune femme de 29 ans a montré qu’elle n’allait pas laisser les commentaires du troll la déranger car elle a répondu avec trois emojis qui pleurent et un emoji de pouce en l’air.

Catelynn et Tyler, 29 ans, a donné Carly à l’adoption, ce qui a été documenté sur un épisode de 16 ans et enceinte et est régulièrement discuté sur Adolescent maman og.

Leur fille a été adoptée par Brandon et Teresa, avec qui les stars de la télé-réalité ont eu du mal à se mettre d’accord dans le passé.

Après avoir abandonné Carly pour adoption en 2009, Catelynn et Tyler se sont mariés en 2015 et ont accueilli leurs filles Novalee, six ans, et Vaeda, deux ans.

Le processus d'adoption a été documenté le 16 et enceinte

Leur histoire s'est poursuivie dans Teen Mom

le MTV les stars attendent actuellement leur quatrième enfant ensemble.

Le couple a récemment fait part de ses inquiétudes concernant les parents adoptifs de Carly au cours de la Adolescent maman og réunion.

Tyler a entamé la conversation en expliquant que même des années après l’adoption, ils «se sentent toujours inférieurs» à Brandon et Theresa.

«C’est parce qu’en un clin d’œil, ils pouvaient tout emporter», a avoué la star de télé-réalité.

Le duo a ensuite admis sa «gratitude» envers les parents adoptifs de Carly pour leur avoir permis de passer du temps avec leur fille.

Catelynn et Tyler se sont mariés en 2015

Le couple partage ses filles Novalee et Vaeda

Pendant ce temps, Catelynn l’a précédemment partagée la détresse de leur séparation d’avec Carly car Covid rendait difficile de passer du temps ensemble.

Lors d’un épisode précédent de Teen Mom OG, le couple s’est souvenu de leur décision de mettre leur fille en adoption.

Catelynn a déclaré dans une voix off: «Nous avons essayé de tomber enceinte, donc nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à notre première fille, Carly, que nous avons placée en adoption.

« À cause de Covid, nous ne l’avons pas vue depuis deux ans donc j’ai l’impression que nous manquons d’apprendre à la connaître.

«La communication avec ses parents adoptifs, Brandon et Teresa, a toujours été compliquée.»

Carly a été adoptée par Brandon et Teresa





Dans le agrafe, Catelynn et Tyler ont rencontré leur conseillère en adoption Dawn pour discuter de leurs sentiments et de ce qu’ils pourraient faire pour améliorer leur relation avec Carly.

Les trois d’entre eux ont parlé de la façon dont Tyler et Catelynn avaient lutté contre la culpabilité et ont dit qu’ils souhaitaient parfois ne pas avoir vécu l’adoption.

Catelynn a ajouté en voix off: « Je ne veux pas les offenser avec la façon dont nous lui tendons la main. »

Catelynn et Tyler ont été ouverts sur leur relation tendue avec les parents adoptifs de Carly